Na šumavském Zadově v sobotu zahájili lyžařskou sezonu. V provozu je čtyřsedačková lanovka, malý vlek a sjezdovka Pucalka. „V listopadu jsme začínali lyžovat naposledy v roce 2008,“ připomněl ředitel zadovského areálu Luděk Sáska, že lyžařská střediska letos ožívají velmi brzy.
Výjimkou je Monínec na hranicích Jihočeského a Středočeského kraje, kde nemusejí čekat na mráz, protože využívají technologii vyrábějící sníh i při plusových teplotách. Tam se lyžuje už od půlky listopadu.
„Díky mrazivým nocím i dnům se nám podařilo sjezdovku Pucalka vysněžit v krátké době. Nyní na ní leží od 50 do 100 centimetrů především technického sněhu,“ upřesnil Sáska a dodal, že nyní sněžná děla pracují na sjezdovce U Můstků. Ta by se mohla otevřít příští víkend.
Otevřeno je v sobotu od 8.30 do 16 a od 18 do 21 hodin. V neděli bez večerního lyžování. Pak provoz přeruší a ještě není rozhodnuto, kdy ho obnoví. Určitě to bude o víkendu, možná i dřív.
Hochficht na rakouské straně Šumavy zahájil sezonu už v pátek. V 8:30 hodin se rozjely sedačková lanovka Hochfichtbahn, kabinová Reischlbergbahn a pojízdný pás v dětském parku. „Byl by hřích nevyužít tak dobré sněhové podmínky,“ uvedl Gerald Paschinger, ředitel společnosti Hochficht Bergbahnen, která středisko provozuje.
Přes 160 sněžných děl a tyčí začalo vyrábět technický sníh už 18. listopadu a nyní lyžařům slouží sedm kilometrů upravených tratí. Celkem jich mají na Hochfichtu přes 20, postupně budou otvírat další.
Sněžná děla se činí také ve Skiareálu Lipno, tam však lanovky spustí až příští sobotu. „Mohli bychom i dřív, ale chceme sjezdovky připravit tak, aby byly v perfektním stavu. Ale o víkendu k nám mohou přijet rodiny s dětmi na bobování. Upravíme svah ve Foxparku a pustíme zdarma jeden pohyblivý pás,“ pozval ředitel střediska Matěj Kratochvíl.
Posilují zasněžování
A jaké novinky před sezonou u Lipna připravili? Protože přírodního sněhu padá v posledních zimách málo, soustřeďují se na posilování technického zasněžování. Nově pořídili dvacet děl, čímž navýšili jejich počet na celkových 87.
„Nová vypadají jako ta před patnácti lety, ale uvnitř jsou modernější technologie. Díky tomu a vyššímu počtu děl je zasněžování efektivnější. Navíc je nemusíme stěhovat z jedné trati na další, což přispívá k udržitelnosti. Šetří se tím třeba nafta,“ vysvětlil Kratochvíl.
Šéf areálu připomněl, že před letošní sezonou nezdražovali skipasy, stojí stejně jako v té minulé. U Lipna mají dynamické ceny, takže se je vyplatí nakoupit s předstihem.
|
Nová „chytrá“ rolba u Lipna zkrátí čas na úpravu sjezdovek a šetří přírodu
Jednodenní skipasy začínají na 690 korunách, lyžování jen na sjezdovce Jezerní, která je ideální pro začátečníky, stojí od 400 korun. „Děti lyžují za polovinu ceny dospělého skipasu a stejná zvýhodněná cena platí také pro vstup na Stezku korunami stromů i do Aquaworldu Lipno,“ upřesnil Kratochvíl.
S dynamickými cenami skipasů letos začínají na Zadově. Tam zmodernizovali odbavovací systém, stejné turnikety jsou nově ve všech částech areálu – na Kobyle, U Horejšů i na Nových Hutích.
„Díky této novince jsme mohli rozšířit portfolio jízdenek. Patří mezi ně třeba osm a dvacet hodin ze sezony. Platí po celou zimu na denní i večerní lyžování. Kolik hodin kdy prolyžujete, je jen na vás. Z jízdenky se odečítá každá započatá hodina, a to vždy po daném průchodu turniketem,“ vysvětlil Sáska.
Nově mají na Zadově také první samoobslužnou pokladnu, která je u schodiště na sjezdovky na Kobyle. Ceny jsou stejné jako na kamenné pokladně, nejvýhodnější tak zůstává nákup v e-shopu, kde jsou ceny o pět až šest procent nižší. Také pokračují v modernizaci zasněžovacího systému a přikoupili pět děl. Za novinky utratili deset milionů.
|
Přírodní sníh chyběl, vlekaři ale zimu chválí. Na Zadově ji ukončili až 13. dubna
Do moderních technologií investuje i areál na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje, který nese nově název Nahoru Resort Monínec. Tam zahájili sezonu už 15. listopadu díky tomu, že jejich systém Snowfactory vyrábí sníh i při teplotách kolem 15 stupňů Celsia, takže ho spustili už v polovině října. Letos koupili čtyři nové moduly a navíc využili technologii Snow storage, kdy pod speciální fólií odrážející sluneční záření schovali část sněhu z minulé sezony.
„Díky tomu jsme už v polovině listopadu mohli otevřít celou sjezdovku dlouhou 1 200 metrů. V minulých letech jsme zvládli připravit jen její horní polovinu,“ porovnal ředitel areálu Jaroslav Krejčí.
Výrazné novinky představil rakouský Hochficht. „Jedním z hlavních projektů byla modernizace lanovky Hochfichtbahn a vleku Rehberglift, což zvyšuje provozní bezpečnost a přináší moderní vzhled a vyšší pohodlí pro návštěvníky,“ popsal šéf Paschinger.
Pořídili také rolbu s měřením výšky sněhu v reálném čase a navijákem umožňující efektivnější přípravu sjezdovek. Nová technologie také přispívá k šetrnějšímu a udržitelnějšímu provozu. Nechybí posílení zasněžovacího systému – služebně starší děla nahradily nejmodernější kanony na otočných věžích.
Do přírody mohou vyrazit i běžkaři. Na Zadově upravili stopy na Churáňovských loukách a na bruslení trasu na Pláně. Sezonu zahájil i areál Běžky Pasečná na pravém břehu Lipna a rakouský Schöneben. Tam mají část tras upravených na bruslení.