Sochy z písku podvacáté ozdobí náplavku v Písku, letos příběhem Otavy

Na náplavce řeky Otavy v Písku letos podvacáté pod rukama umělců vznikají Sochy z písku. Letošní téma Otava plyne, Písek tvoří propojuje historii, přírodu i současný život města. Tým sochařů na skulpturách pracuje od konce dubna. Vernisáž se uskuteční ve středu 20. května od 14:00 a umělecká díla z netradičního materiálu budou říční břeh zdobit celou turistickou sezonu. ČTK o tom informovala mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
Dominantou celé výstavy bude ztvárnění řeky Otavy. Největší socha vysoká 3,5 metru otevře celý příběh a bude symbolicky představovat řeku neodmyslitelně spojenou s městem Písek. "Další letošní motivy připomenou Kelty jako první rýžovníky zlata, vznik města včetně legendy o Jelením mostě, Kamenný most i současný Písek. Písecká věž se představí jako symbolický stroj času a propojí výstavu s akcí Pískoviště, která se koná od 22. do 24. května," uvedla Edita Kučerová z odboru školství a kultury písecké radnice.
Tradiční pouliční festival pro děti i dospělé Pískoviště, které pořádá písecká galerie Sladovna, spojuje současné umění, divadlo, pohyb i komunitní tvorbu. Návštěvníky letos čeká návštěva fiktivních archeologů z budoucnosti. Hlavním dějištěm festivalové soboty bude i letos areál venkovního bazénu v Ostrovní ulici a centrum města.
V Palackého sadech se uskuteční tradiční soutěž amatérských robotiků Radioklubu Písek a prezentace píseckých sportovních oddílů. Na Fügnerově náměstí a u Domu U Slona potěší návštěvníky ručně vyřezávaný kolotoč řezbáře Matěje, najdou tam i Centrální mozek lidstva, který má odpovědi na všechny otázky. Ve sklepě Sladovny u řeky bude přes den ráj animace a světelných iluzí: do Písku přijede s workshopem Trick Film Studio vídeňského Zoom Kindermuseum, Spielraum Kollektiv si připravil Laboratoř světla.
"Z Českých Budějovic dorazí soubor BudeCirkus s projektem vzdušné akrobacie na vodě, který slibuje jedinečný vizuální zážitek propojující akrobacii, tanec a netradiční prostředí vodní hladiny," uvedla Šárka Frantová z propagace Sladovny. Přiveze i sólové interaktivní představení pro celou rodinu s prvky pohybového divadla a závěsné akrobacie. Třetím lákadlem souboru bude představení a workshopy akrobacie pod vedením akrobatů-teenagerů.