Sochy z písku v Písku letos ztvárňují příběh zlatonosné řeky Otavy

Sochy z písku letos podvacáté vyrostly Na nábřeží řeky Otavy u Kamenného mostu v Písku. Právě téma Otava plyne, Písek tvoří dodalo tvář osmi sochám, které pod rukama umělců vznikaly od konce dubna. Dnešní vernisáž sledovaly dvě stovky lidí a další tisíce budou mít možnost umělecká díla vidět v turistické sezoně. Na píseckou náplavku dorazili také fiktivní archeologové z budoucnosti, kteří lákali na víkendový pouliční festival Pískoviště.
"Dvě sochy jsou hodně velké, až 3,5 metru vysoké. To je například personifikace řeky Otavy a instalace písecké věže jako stroje času. A kromě pěti velkých máme tři takové menší doplňkové sochy, velice ale divácky atraktivní si myslím, protože je to vodník, je to vodní víla, je to žabka a různá vodní fauna," řekla ČTK Edita Kučerová z pořádajícího odboru školství a kultury písecké radnice. Další letošní motivy připomínají Kelty jako první rýžovníky zlata, vznik města včetně legendy o Jelením mostě, Kamenný most i současný Písek. Písecká věž se představí jako symbolický stroj času.
Sochař Marian Maršálek je autorem hned několika letošních děl, včetně zosobnění řeky Otavy. "Jedna socha zabere třeba šest dní sochařské práce," řekl Maršálek. Podle pověsti dali jméno řece Otavě Keltové. "Nazývali ji Atawou, tedy bohatou řekou, protože byla bohatá nejen na ryby, ale i na zlato," řekl autor sochy s Kelty, sochař Jaroslav Fuka.
Pískové sochy na nábřeží slouží i jako reklamní poutač k návštěvě města, protože zdobí prostor hned u Kamenného mostu po cestě z největšího záchytného parkoviště. U výstavy stojí informační stánek, kde se zájemci dozvědí o městě víc. Každý den v letní sezoně podle Kučerové zhlédne umělecká díla z písku na 1000 návštěvníků města. “Obvykle nám teď drží až do podzimu, třeba do listopadu. To je právě i vývoj těch technologií, které tady zažíváme v průběhu těch 20 let,” uvedla Kučerová. Dodala, že loni město udělalo i experiment a dvě ze soch ponechalo na místě přes zimu a vydržely až do jara.
Na Sochy z písku tradičně naváže pouliční festival pro děti i dospělé Pískoviště, které pořádá písecká galerie Sladovna. Spojuje současné umění, divadlo, pohyb i komunitní tvorbu. Návštěvníky letos čeká návštěva fiktivních archeologů z budoucnosti. Hlavním dějištěm festivalové soboty bude i letos areál venkovního bazénu v Ostrovní ulici a centrum města.