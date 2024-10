Soud rozhodne v kauze bezdomovců obviněných ze zbití a zapálení známého

Tragédie se stala letos 24. ledna večer v útulku bezdomovců, což byla technická místnost v pilíři mostu přes Vltavu.

Obžalovaní muži ve věku od 28 do 38 let chtěli svého čtyřiapadesátiletého kolegu potrestat za to, že se s nimi v komunitě nedělí, jak je zvykem, o peníze a tabák.

Nejstarší z agresorů František Jirka obžalobu a tím vinu přijal a žádal soud o dohodu, která by mu snížila trest. Jeho dva známí tvrdí, že u bitky jenom asistovali a nechtěli nikoho zabíjet. Obžalovaným hrozí 15 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest.

Podle znalců musel hrubý fyzický útok trvat nejméně hodinu. Oběť čelila ranám do obličeje a hrudníku pěstmi, koleny a lokty a měla nakonec rozlámaná žebra a zhmožděný plicní lalok.

„Mlátit ho začal tady pan Jirka. Já mu dal tak čtyři rány pěstí a několik malých kopanců do hlavy, protože se mi poškleboval,“ líčil u soudu Alexandr Lebeda.

Napadený podle útočníků během ran nemluvil ani se nebránil, jen vydával zvuky. Když se přestal hýbat, zvažovali, jak zápas zamaskovat a tělo zlikvidovat. Zvažovali hodit ho do řeky. Jirka se podle ostatních dvou obžalovaných rozhodl mrtvolu spálit.

Upletl z hadrů a dek provaz, vytáhl konec ven a zapálil ho. Potom všichni tři odešli za město, kde nasimulovali, že zde strávili večer u ohníčku a nakonec přespali v prázdné chatce, kterou občas obýval Lebeda.