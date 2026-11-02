Soud kvůli chybám při sčítání změnil pořadí zvolených v Horních Němčicích

Českobudějovický krajský soud kvůli chybám při sčítání prohlásil zvolení jednoho z kandidátů v Horních Němčicích na Jindřichohradecku za neplatné. Volby se opakovat nebudou, ale změní se pořadí zvolených. Upozornil na to dnes web Česká justice.
Podle rozhodnutí soudu se nově stal zastupitelem Petr Kratochvíl. Vystřídá Pavla Nutra, jenž se po přepočítání výsledků stal prvním náhradníkem. V Horních Němčicích usilovala o hlasy voličů pouze jedna kandidátní listina. V seznamu bylo evidováno 74 voličů, z nichž k urnám přišlo 44. Původně přitom komise uvedla 42 platných odevzdaných volebních lístků.
Soud opravil sčítání výsledků na deseti hlasovacích lístcích, což představuje 70 hlasů. V obci je sedmičlenné zastupitelstvo a jediný kandidátní lístek uskupení Pro rozvoj obce nabízel voličům osm kandidátů. Pouze Nutr tak nově zůstal mimo zastupitelské mandáty.