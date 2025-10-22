„Holky pronášely drogy v podprsence.“ Dealerce z pasťáku soud uložil pětiletý trest

Antonín Pelíšek
  9:12
Dvacetileté Elišce Š. hrozilo za distribuci drog a sjednání prostituce až 12 let vězení. Českobudějovický krajský soud nakonec vynesl mírnější trest. Obžalovaná totiž úspěšně navrhla dohodu o vině. Za mřížemi má strávit pět let. Rozsudek není pravomocný, obhájce si nechal lhůtu na rozmyšlenou.

Líčení se konalo u Krajského soudu v Českých Budějovicích. | foto: Petr Lundák, MF DNES

„Přitěžující je, že jste tyto činy prováděla po uvážení a delší dobu. Prohlášení viny je polehčující,“ zdůvodnila předsedkyně senátu Soňa Biskupová Fišerová.

Soud trval několik měsíců, přestože obžalovaná už v jeho počátku uzavřela dohodu o vině. Avšak pouze k první části obžaloby – sjednání prostituce s nezletilou. Druhou část, což je distribuce drog ve výchovném ústavu, až do posledního dne odmítala. Soud pak musel s velkými komplikacemi shánět svědky.

Jako poslední v úterý vyslechl devatenáctiletou bývalou chovankyni. Do jednací síně ji dopravila policie z Prahy, když na několik předvolání nereagovala.

„Drogy v pasťáku braly všechny. Holky je pronášely z vycházek v podprsenkách, braly si je na záchodech,“ popsala praktiky ve výchovném ústavu v Jindřichově Hradci.

Drogy jsem ve výchovném ústavu rozdávala jako držhubný, hájí se souzená dívka

Soudu předložila lékařskou zprávu o svém těhotenství. Je v šestém měsíci, přesto stále užívá pervitin. Podle svědkyně musely dívky v ústavu občas podstoupit testy na drogy. Dívky na propustce byly napojené na pasáky a drogové dealery. Kromě pervitinu se hodně pronášela marihuana.

Výchovný ústav je určený pro dívky do osmnácti let a nabízí jim i střední vzdělání v oboru provozovatelek služeb. Na praktiky v něm upozornil v závěrečné řeči obhájce obžalované Jiří Podhájský. Svou mandantku označil za nešťastnou osobu, která se ocitla v pasti. V takzvaném výchovném procesu, kde o drogách věděli všichni.

Obchodování s prostitucí a s drogami obžalované nebylo podle něj vzhledem k jiným veřejně známým případům okolo nás až tak velké. Zdůraznil, že dívka se do soukolí zla dostala ve svých 15 letech, kdy utekla od rodiny za mužem, ze kterého se vyklubal drogový dealer.

„Mrzí mě to. Chci konečně žít jako člověk. Před zadržením jsem pracovala jako servírka a bydlela s partnerem, který drogy nebere,“ dala se do pláče při závěrečné řeči obžalovaná.

Potřebuje lásku, psala soudu matka mladé ženy obžalované z distribuce drog

Ačkoliv dívka projevila před senátem velké emoce a sebekritiku, podle soudců a znalců není až tak bezbranná. Kromě toho, že si odpykává trest za distribuci drog, má za sebou i několik kázeňských trestů ve vězení za přestupky. Týkají se nedovoleného telefonování. „Už jsem si je odseděla na díře,“ vysvětlila.

Senát se nakonec přiklonil k trestu navrženém státní zástupkyní Libuší Zemanovou. Podle předsedkyně senátu Fišerové by měl být pro obžalovanou poučením.

„Vezměte trest jako životní příležitost. Je věcí vaší vyšší inteligence a osobního kouzla, abyste ho využila pozitivně. Třeba k doplnění vzdělání a vytyčení životního cíle. V případě dalších trestů se vaše šance na nápravu budou stále zmenšovat,“ varovala Elišku Š. soudkyně.

