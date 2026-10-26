Soud odmítl návrh na neplatnost referenda ve Volarech k obchvatu města

Krajský soud v Českých Budějovicích odmítl návrh na zneplatnění referenda ve Volarech na Prachaticku, ve kterém se lidé vyjadřovali k záměru postavit obchvat města. Soud totiž návrh obdržel až po uplynutí zákonné lhůty. Informoval o tom dnes na své úřední desce. Referendum o obchvatu města, které se konalo souběžně s komunálními volbami 9. a 10. října, nebylo platné. Hlasování se zúčastnilo 30,66 procenta oprávněných voličů, pro platnost je ale potřeba účast alespoň 35 procent.
Návrh na vyslovení neplatnosti zaslal soudu za přípravný výbor pro konání místního referenda zmocněnec Tomáš Válek. Do datové schránky soudu dorazil 20. října ve 23:02. Lhůta pro podání návrhu však končila stejný den v 16:00. "Navrhovatel svůj návrh dodal do datové schránky soudu sice v poslední den lhůty, avšak až v 23:02:36. Návrh je proto opožděný," uvedla dnes v odůvodnění soudkyně Kateřina Bednaříková.
Lidé ve Volarech v referendu rozhodovali o tom, jestli má město podniknout veškeré kroky k vybudování uceleného obchvatu města, a to přednostně k výstavbě obchvatu silnice I/39 s navazujícím obchvatem silnice II/141. Někteří politici a šumavské spolky kritizují krajem plánované rozšíření silnice II/141 z Blažejovic do Volar. Podle nich přivede do města víc těžké dopravy. Odpůrcům stavby se nelíbí dopravní zatížení centra města. Situaci by podle nich vyřešil ucelený obchvat. Petici za vyhlášení referenda o něm podepsalo 689 lidí.