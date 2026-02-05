Dcery dva roky trpěly bití či hladovění, matka a její partner dostali po pěti letech

Antonín Pelíšek
  16:52aktualizováno  16:52
Týrání a zanedbávání malých dětí v rodině potrestal českobudějovický krajský soud pěti lety vězení. Podle rozsudku devětadvacetiletá matka své dvě dcery ve věku pět a sedm let trestala klečením s nataženými rukami, bila, trápila je hlady a jednala s nimi vulgárně. Podobně se choval její o 15 let starší partner. Toho se děti bály nejvíce.

Krajský soud v Českých Budějovicích | foto: Petr Lundák, MF DNES

Děti si z takové výchovy odnesly posttraumatické poruchy a stres, tedy těžkou újmu na zdraví, kterých se budou podle odborníků složitě zbavovat a budou je provázet celý život. Rozsudek není pravomocný, všechny strany si ponechaly lhůtu k odvolání.

„Vycházeli jsme z posudků znalkyň, ze svědeckých výpovědí a výpovědí poškozených, také sociálních pracovníků a školy. Rodina žila v nuzných poměrech, ale to neznamená, že nemohly být děti vychovávány láskyplně,“ zdůvodnila rozhodnutí předsedkyně senátu Vladimíra Hájková.

Místo toho se na ně podle obžaloby sprostě křičelo, byly bity páskem po celém těle, starší dívka nosila do školy k svačině plesnivý chleba a trpěly hladem. Jejich matka v noci přijímala návštěvy a děti, které s dospělými žily v jedné místnosti, byly nevyspalé. Měly neléčené úrazy, starší dívku přivedla matka k lékaři se zlomeninou ruky až po dvou dnech.

Zanedbané a nevyspalé děti musely žebrat o jídlo, soudí partnery za týrání

Obžalovaná je samoživitelka a s dětmi se často stěhovala. S posledním partnerem se seznámila v azylovém domě. Obžalovaní tvrdí, že sledování poměrů u nich nastalo potom, když muž opustil původní rodinu se třemi dětmi a jeho bývalá žena se mu mstila udáváním.

Soud vynesl tresty v polovině základní sazby. Podle soudkyně Hájkové obžalovaným pomohlo, že mají čistý trestní rejstřík, naopak jim přitížilo, že v týrání a zanedbávání dětí pokračovali nejméně dva roky.

Matka dostala 7,5 roku za znásilňování dětí. Oznámení podala týraná dcera

Oba jsou stíhaní na svobodě, děti jsou v náhradní péči. Kromě nepodmíněných trestů jim soud uložil na návrh opatrovníka zaplatit odškodnění za nemajetkovou újmu. Starší holčičce 300 tisíc korun a 34 tisíc bolestného, mladší 150 tisíc korun.

„Zvažovali jsme právě bolestné za zlomenou ruku. Nezjistili jsme, jak si ji zlomila, podle obžalované matky pádem z kola. Posuzovali jsme hlavně laxní přístup matky k zdravotní pomoci. K lékaři se dostalo dítě až po dvou dnech a obžalovaná ji potom nedovedla ani na určenou kontrolu,“ poznamenala Hájková.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Nastávající matce selhalo srdce, zachránili ji i dítě. Teď Lucinku dojatě chovali

Lékař Ondřej Mrňávek se zachráněnou holčičkou

Žena z Hradce Králové sedm měsíců po unikátním zákroku přinesla ukázat záchranářům usměvavou dceru. V pokročilém těhotenství matce selhalo srdce a zachraňoval ji celý tým zdravotníků. Zástava srdce u...

5. února 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Z centra Brna mizí po 30 letech Baťa, nejbližší prodejny jsou v nákupních centrech

Uzavřením prodejny Baťa v České ulici mizí z historického centra Brna další...

Z historického centra Brna mizí další stálice. Po více než 30 letech se uzavřely dveře prodejny Baťa. Od 90. let minulého století sídlila ve funkcionalistické budově v České ulici, známé historicky...

5. února 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Velký rodinný karneval v Turnově

ilustrační snímek

Volnočasové středisko Žlutá ponorka ve spolupráci s Kulturou Turnov zve na Velký rodinný karneval.

5. února 2026  16:54

Dcery dva roky trpěly bití či hladovění, matka a její partner dostali po pěti letech

Jednou z dominant Zátkova nábřeží je honosná budova krajského soudu. I ta...

Týrání a zanedbávání malých dětí v rodině potrestal českobudějovický krajský soud pěti lety vězení. Podle rozsudku devětadvacetiletá matka své dvě dcery ve věku pět a sedm let trestala klečením s...

5. února 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VIDEO: Tonoucího mladíka oživovali dvacet minut, z řeky ho vytáhl policista

Ve středu 4. února před polednem se na tísňovou linku 155 dovolali svědkové,...

Několik oznámení o topícím se muži v řece Ostravice v centru Ostravy přijali ve středu 4. února kolem poledne operátoři tísňových linek. K místu vyrazilo několik policejních hlídek. Pro nehybné tělo...

5. února 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Na Zubačce začnou v pátek zimní prázdninové jízdy historického motoráčku

ilustrační snímek

Na ozubnicové trati mezi Tanvaldem a Harrachovem na Jablonecku začnou tento týden zimní prázdninové jízdy historického motorového vozu. Po nejstrmější...

5. února 2026  15:11,  aktualizováno  15:11

Zajímavosti ze zimních olympijských her: Olympijský oheň se poprvé rozhoří na více místech

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry Milano Cortina 2026 přinesou historickou premiéru - dva hlavní olympijské ohně budou hořet současně v Miláně i Cortině d’Ampezzo. Organizátoři zároveň představili medaile.

5. února 2026  16:34

V Krušných horách hrozí kvůli námaze lámání stromů, Horská služba varuje lyžaře

ilustrační snímek

Sněhové podmínky v lyžařských areálech v Karlovarském kraji zůstávají výborné, na svazích je většinou metr technického a přírodního sněhu, zjistila ČTK. Dobré...

5. února 2026  14:55,  aktualizováno  14:55

Jihočeský kraj loni hospodařil s přebytkem 508,7 milionu korun

ilustrační snímek

Jihočeský kraj loni hospodařil s přebytkem 508,7 milionu korun. Rozpočet původně počítal se schodkem 1,563 miliardy korun. V roce 2025 kraj investoval...

5. února 2026  14:50,  aktualizováno  14:50

Skláři ve Valašském Meziříčí udělali skleněné odlitky rukou Davida Vávry

StĹ™ednĂ­ umÄ›leckoprĹŻmyslovĂˇ Ĺˇkola sklĂˇĹ™skĂˇ ValaĹˇskĂ© MeziĹ™Ă­ÄŤĂ­ mĂˇ novou pĹ™Ă­stavbu

Skleněné odlitky rukou architekta, herce a spisovatele Davida Vávry dnes udělali skláři ve školní huti Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském...

5. února 2026  14:46,  aktualizováno  15:27

Sněhové podmínky v Ústeckém kraji jsou dobré, na hřebenech hrozí pád stromů

ilustrační snímek

Sněhové podmínky v lyžařských střediscích v Ústeckém kraji jsou dobré. Místy leží až půl metru sněhu. Na hřebenech Krušných hor ale hrozí pád silně namrzlých...

5. února 2026  14:40

Od outsiderů k favoritkám. České hokejistky vstupují do olympijského turnaje

Tým hokejistek, zleva Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková a Aneta Tejralová

České hokejistky míří na olympiádu v Miláně s ambicí, jakou dosud neměly: bojovat o historickou medaili. Po výrazném výkonnostním posunu a dvou bronzech z mistrovství světa patří mezi favoritky na...

5. února 2026  16:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.