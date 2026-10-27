Soud v Č. Budějovicích nařídil kvůli návrhu na neplatnost voleb dvě jednání

Krajský soud v Českých Budějovicích zatím nařídil kvůli návrhům na neplatnost voleb jednání ve dvou případech. Jde o Protivín na Písecku a Dražíč na Českobudějovicku. Vyplývá to z informací na úřední desce soudu. Soud obdržel návrhy na prověření průběhu a výsledku voleb ve 13 obcích.
V Protivíně zpochybnil volby opoziční zastupitel Milan Mráz a strana Jsme Protivín bez korupce, jejímž byl lídrem. Podle návrhu výsledek ovlivnily koaliční strany předvolebním vydáním radničních listů. V Dražíči zase navrhují strany Náš Dražíč a osady a Pro naši obec a krajinu, aby byly volby neplatné kvůli ovlivňování voličů, porušení zásady svobodného a tajného hlasování a možným nesrovnalostem a pochybení při sčítání volebních hlasů.
Českobudějovický soud dále zaregistroval návrhy na prověření voleb v Táboře, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Bechyni na Táborsku, Vimperku na Prachaticku, Včelné na Českobudějovicku, Přechovicích na Strakonicku, Horních Němčicích a Lodhéřově na Jindřichohradecku, Králově Lhotě na Písecku a Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku.
Soud zatím zamítl stížnost na porušení volebního zákona v Jindřichově Hradci. Navrhovatel poukazoval na to, že kandidující poslanec Libor Vondráček (Svobodní) během voleb zveřejňoval na svém facebookovém účtu příspěvky spadající podle stěžovatele do volební kampaně. Soud stížnost zamítl, protože podatele návrhu nedokázal identifikovat.