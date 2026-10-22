Soud zamítl stížnost na porušení volebního zákona v Jindřichově Hradci

Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl stížnost na porušení volebního zákona v Jindřichově Hradci. Navrhovatel poukazoval na to, že kandidující poslanec Libor Vondráček (Svobodní) během voleb zveřejňoval na svém facebookovém účtu příspěvky spadající do volební kampaně. Soud stížnost zamítl, protože podatele návrhu neodkázal identifikovat. Vyplývá to z informací na úřední desce. Vondráček vedl společnou kandidátku SPD, Motoristů, Svobodných, Trikolory a PRO.
"Navrhovatel se označil pouze počátečním písmenem jména, příjmením a údajem, že je obyvatelem J. Hradce. Připojený podpis je nečitelný a není doplněn uvedením jména a příjmení čitelným způsobem. Taktéž není uvedena žádná adresa.... Fakticky se tak jedná o anonymní podání, jelikož obsahuje pouze neúplné údaje o osobě navrhovatele," uvedl v odůvodnění soudce Petr Jiřík.
Komunální volby v Jindřichově Hradci vyhrálo ANO, získalo šest mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhý skončil STAN taktéž se šesti mandáty. Třetí Naše Česko bude mít čtyři zastupitele. Čtvrtá SPD má tři mandáty, stejně jako Piráti a Nezávislí Pro Hradec. Sedmou příčku obsadila ODS se dvěma zastupiteli. Na koalici se dohodlo ANO, Naše Česko, Nezávislí Pro Hradec a ODS.