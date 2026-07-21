Soud zastavil projekt výstavby rekreačního střediska u lipenské přehrady

Krajský soud v Českých Budějovicích zastavil projekt výstavby rekreačního střediska u lipenské přehrady v Dolní Vltavici na Českokrumlovsku. Podle soudu chybí dostatečné odůvodnění, proč by měl záměr dostat přednost před ochranou životního prostředí. Projekt proto vrátil k projednání jihočeskému krajskému úřadu a šumavskému národnímu parku. Novináře o rozhodnutí soudu informoval spolek Lipensko pro život.
Rekreační rezort v Dolní Vltavici by měl stát na ploše 11 hektarů a mít kapacitu až 800 lůžek. Jednalo by se o ubytování v apartmánových domech a dvou hotelích. Součástí komplexu by bylo přístaviště pro 100 lodí.
"Rozsudek potvrzuje, že ochranu přírody nelze oslabovat pouhými obecnými prohlášeními o přínosu cestovního ruchu. Pokud mají být kvůli soukromému developerskému projektu poškozeny biotopy zvláště chráněných druhů, musí stát jasně prokázat, že jde skutečně o převažující veřejný zájem. To se v tomto případě nestalo," uvedla předsedkyně spolku Lipensko pro život Pavla Setničková.
Dolní Vltavice, část Černé v Pošumaví, jsou na území chráněné krajinné oblasti Šumava, kde žije řada významných druhů živočichů a rostlin. Setničková uvedla, že šumavský národní park udělil projektu rekreačního rezortu v Dolní Vltavici výjimku, kterou odůvodnil významem cestovního ruchu.
Jedná se o další projekt u lipenské přehrady, který skončil u soudu. Letos v březnu zrušil soud regulační plán Černé v Pošumaví, který umožňoval stavbu rekreačních budov v oblasti Radslav na ploše 19 hektarů.
Zájem investorů o výstavbu v okolí přehrady je dlouhodobě vysoký. Na levém břehu lipenské nádrže tři desítky projektů na výstavbu rekreačních oblastí. Apartmány a jiná ubytovací zařízení by vznikly na pozemcích o rozloze několika desítek hektarů. Nyní je v okolí lipenské přehrady kapacita 16.000 rekreačních lůžek. Pokud by developeři skutečně všech 30 projektů uskutečnili, kapacita by se zvýšila na 25.000 lůžek. Záměry kritizují především některé ekologické spolky jako například Lipensko pro život, Šumava ne na prodej a Calla.