Pohlavní zneužití nezletilé místo znásilnění. Senior ze statku dostal čtyři roky

Podle svědectví tam mládež experimentovala s drogami a alkoholem, obžalovaný v místě pracoval jako krmič hospodářských zvířat. „Neprokázalo se, že by měl dívku donutit k pohlavnímu styku,“ zdůvodnil předseda senátu Jaromír Hájek.

Obžalovanému původně hrozilo až dvanáct let vězení, změnou kvalifikace byl ohrožený sazbou od jednoho roku do osmi let. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně Dagmar Šimáková i zmocněnec Martin Cypris se odvolali proti výroku o vině, obhájce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Soud zároveň prodloužil obžalovanému vazbu.

Podle soudce Hájka je nepochybné, že se obžalovaný jednání dopustil. Zásadní bylo svědectví tehdy dvanáctileté dívky. Obžalovaný s ní měl provozovat praktiky srovnatelné s pohlavním stykem. Nejasná zůstává otázka prokázání násilí a také jednání jejího staršího kamaráda, který ji před tím svlékl, aby si zkusil „trojku“, jak se později vyjádřil.

Dívka byla při tom pasivní, obluzená marihuanou a látkou fenibut, kterou mladí zkoušeli fetovat. Celý zážitek druhý den popsala matce. Obžalovaný styk od začátku popíral. Tvrdil, že jde o komplot a pomstu mladých proti němu.

Jeho obhájce Jan Röhrich dokonce navrhoval zproštění obžaloby s odkazem na nevěrohodnost dívky, což částečně potvrdili i někteří znalci. Má za sebou protidrogové léčení i výchovné ústavy. „Výpověď poškozené je logická a přesvědčivá, neodpovídá tomu, že by chtěla obžalovanému ublížit,“ poznamenal Hájek.

Muži hrozil lynč

Informaci o přítomnosti dalšího svědka v pokoji bude muset podle něj řešit policie. Ta se má zabývat také dalším svědectvím, jež se objevilo při procesu. Týká se zneužití jiné nezletilé obžalovaným před dvěma lety. Celý příběh měl katastrofální dopad na vzájemné soužití na vesnici, na statek chodili hlavně děti chalupářů.

Druhý den po party na statku musel obžalovaný uprchnout kvůli obavám z lynče, zachránili ho až policisté. Zpráva o znásilnění školačky seniorem se rychle rozšířila po okolí i s dodatkem, že před padesáti lety byl muž za podobné věci trestaný, a je proto nebezpečný. Jeho deviaci i riziko, pokud bude na svobodě, odmítla znalkyně sexuoložka.

„Měli mě tam rádi, dnes nemám kam jít,“ postěžoval si celkově sešlý senior a pochválil klid ve vazbě. Podle rozsudku bude muset zaplatit poškozené dívce 100 tisíc korun za útrapy spojené s následnými psychickými poruchami vyvolanými událostí.