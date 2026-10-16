Soudcovskou unii povede Tomáš Rychlý, střídá Libora Vávru, který už nekandidoval

Soudcovskou unii povede soudce Nejvyššího správního soudu Tomáš Rychlý. Nového prezidenta si dnes zástupci profesní organizace soudců zvolili na dvoudenním sněmu v Lipně nad Vltavou. Soudcovská unie o tom informovala na síti X. Dlouholetý šéf unie Libor Vávra z pražského městského soudu svůj končící mandát neobhajoval. Unii vedl už v letech 1998 až 2002, poté od roku 2020 do současnosti. Kromě Rychlého kandidovala do čela organizace předsedkyně Krajského soudu v Českých Budějovicích Martina Flanderová.
Tomáš Rychlý, ročník narození 1969, je bývalým dlouholetým advokátem, pracoval pro mezinárodní advokátní kanceláře. Specializoval se zejména na energetiku a další regulovaná odvětví jako vodárenství a farmacie. Vyučoval také teorii práva. Soudcem ho v lednu 2017 jmenoval exprezident Miloš Zeman, a to rovnou k Nejvyššímu správnímu soudu.
Dnešního programu sněmu se zúčastnil i ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). "Zdůraznil jsem, že důvěra veřejnosti v justici nezávisí na tom, zda je kritizována, ale především na schopnosti soudců svá rozhodnutí srozumitelně a přesvědčivě vysvětlit a obhájit. Považuji za nepřijatelné případy, kdy se soudci vyhýbají dotazům novinářů a zavírají před nimi dveře, místo aby svá rozhodnutí veřejnosti vysvětlili," napsal na síti X.
Ministr dodal, že mluvil také o nutnosti připravit se společně na změny, které přinese umělá inteligence. "Pokud na její nástup nedokážeme reagovat včasným a smysluplným zaváděním AI do práce soudů, hrozí, že justice bude zahlcena ještě více než v obdobích své největší přetíženosti," vzkázal.
Dobrovolné stavovské sdružení soudců prosazuje a chrání nezávislost soudců i jejich další zájmy, také se mimo jiné podílí na profesionální přípravě soudců a justičních čekatelů. Nově zvolené vedení unie představí závěry sněmu na sobotním brífinku. Soudci chtějí na shromáždění debatovat kromě využití umělé inteligence v praxi soudů také o výběru soudců nebo o budoucí mediální strategii unie.
Unie se v poslední době několikrát vymezila proti počínání vládních činitelů. Minulý měsíc vyzvala premiéra Andreje Babiše (ANO), aby doložil svá tvrzení o soudcích rozhodujících bez důkazů a o "mafii, která vás zavře na objednávku", nebo aby se podobných výroků zdržel. Zdůraznila, že taková závažná a nepodložená obvinění podrývají důvěru veřejnosti v nezávislé soudnictví. V červenci se unie zase ohradila proti vyjádřením, která představitelé státu pronášeli o Ústavním soudu v souvislosti s kompetenční žalobou prezidenta na vládu. Sdružení také varovalo před unáhlenou změnou v soustavě soudů poté, co Tejc (za ANO) avizoval svůj záměr na slučování části okresních soudů.