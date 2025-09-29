V pátek 26. září v půl druhé odpoledne prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost na Pražské třídě. Strážníci tam zahlédli muže spícího na lavičce v zastávce MHD přímo před frekventovaným vstupem do obchodního centra.
„Když však k němu přistoupili a snažili se ho vzbudit, muž začal kolem sebe prudce rozhazovat rukama a nevynechal ani peprné výrazy na jejich adresu. Nebylo divu, že v afektu si ještě stihl prokousnout ret,“ popsala situaci mluvčí budějovické městské policie Věra Školková.
Za agresivní chování vůči strážníkům si spáč vysloužil služební pouta. Potom s potížemi a s dalšími nevybíravými výrazy na výzvu strážníků podstoupil orientační dechovou zkoušku na alkohol.
Spánek bude mít právní dohru
„Ta ukázala výsledek dvě promile. Strážníci mezitím na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která dotyčného za asistence strážníků v sanitním voze převezla k ošetření do českobudějovické nemocnice,“ doplnila Školková.
Sedmadvacetiletý muž se bude po vystřízlivění zpovídat z přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby a přestupku podle zákona na ochranu zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán.