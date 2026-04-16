„Projekt nyní podléhá nejpřísnějšímu posuzování,“ uvedl iniciátor petice proti spalovně Pavel Píha, obyvatel blízkých Litoradlic.
Osada patří k obci Temelín, jejíž zastupitelé dokonce schválili ke spalovně referendum. Projekt se nelíbí ani zastupitelům nedaleké Hluboké nad Vltavou, Týna nad Vltavou, Dřítně, Olešníku a dalším.
Minulý čtvrtek starostové 11 měst a obcí regionu podepsali společné prohlášení proti spalovně průmyslových a nebezpečných odpadů v Hůrce u Temelína. V dokumentu uvádějí, že projekt představuje další významné riziko a zatížení regionu z hlediska životního prostředí, dopravy i kvality života obyvatel. Současně deklarují společnou vůli obcí důsledně hájit zájmy svých občanů i životní prostředí v regionu.
„Území už je silně ovlivněné provozem jaderné elektrárny,“ připomínají zastupitelé obce Temelín.
Spalovnu u Temelína nechceme. Místní bojují peticí, už má přes dva tisíce podpisů
„Projekt musí být posouzen v celém procesu vlivu na životní prostředí a zdraví,“ konstatoval odbor životního prostředí krajského úřadu.
Poslal tak záměr do takzvané „velké EIA“, ve které budou stavbu hodnotit nezávislí znalci. Podle krajského úřadu v něm musí oznamovatel vypořádat všechny připomínky. Mimo jiné konkretizovat seznam zavážených odpadů, nakládání s těmi zbytkovými a další podmínky.
Spalovnu odpadů chce vybudovat nadnárodní společnost Quail. Do její korporace patří i firma FCC, zabývající se komunálními odpady. Dle projektu spálí zařízení ročně 20 tisíc tun odpadů a vyrobí z něho elektřinu. Po spalování zbude asi třetina nebezpečného odpadu jako škváry a popílku, který se odveze do určených úložišť.
Mluvčí FCC Kristina Jakubcová už dříve pro iDNES.cz potvrdila, že do skládky v nedalekých Mydlovarech se odpad vozit určitě nebude.
Jihočeské obce neuspěly. Soud smetl žalobu proti průzkumu pro jaderné úložiště
Obyvatele přesto trápí postupující kulminace vlivů dalších průmyslových staveb na území. Připravují se tam další jaderné reaktory, fotovoltaická elektrárna a není vyloučené ani hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Jedna z vytipovaných lokalit Janoch přímo sousedí s místem pro spalovnu Hůrka.
K tomu je třeba posílit také infrastrukturu. Proti spalovně vystupují i spolky rybářů a myslivců. Připomínají, že území je historicky známé jako lokalita zemědělců a ovocnářů.
Investor chce spalovnu zprovoznit v letech 2027 až 2035. Součástí povolovacího procesu bude i veřejné projednávání. Petici proti ní podepsalo za týden téměř dva a půl tisíce lidí.