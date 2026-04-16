Spalovna u Temelína narazila na tuhý odpor. Kritici se bojí nejen zhoršení dopravy

Antonín Pelíšek
  9:32
Až extrémní odpor okolí zastavil plán na stavbu spalovny odpadů v lokalitě Hůrka nedaleko Temelína na Českobudějovicku. Ve fázi příprav se k projektu negativně vyjádřilo 55 subjektů - okolní obce, spolky, instituce i jednotliví obyvatelé. Podle některých odpůrců takový počet zamítavých stanovisek převýšil množství připomínek kolem stavby temelínské jaderné elektrárny před čtyřiceti lety.

Lokalita Hůrka se nachází v blízkosti Jaderné elektrárny Temelín. | foto: Petr Lundák, MF DNES

„Projekt nyní podléhá nejpřísnějšímu posuzování,“ uvedl iniciátor petice proti spalovně Pavel Píha, obyvatel blízkých Litoradlic.

Osada patří k obci Temelín, jejíž zastupitelé dokonce schválili ke spalovně referendum. Projekt se nelíbí ani zastupitelům nedaleké Hluboké nad Vltavou, Týna nad Vltavou, Dřítně, Olešníku a dalším.

Minulý čtvrtek starostové 11 měst a obcí regionu podepsali společné prohlášení proti spalovně průmyslových a nebezpečných odpadů v Hůrce u Temelína. V dokumentu uvádějí, že projekt představuje další významné riziko a zatížení regionu z hlediska životního prostředí, dopravy i kvality života obyvatel. Současně deklarují společnou vůli obcí důsledně hájit zájmy svých občanů i životní prostředí v regionu.

„Území už je silně ovlivněné provozem jaderné elektrárny,“ připomínají zastupitelé obce Temelín.

„Projekt musí být posouzen v celém procesu vlivu na životní prostředí a zdraví,“ konstatoval odbor životního prostředí krajského úřadu.

Poslal tak záměr do takzvané „velké EIA“, ve které budou stavbu hodnotit nezávislí znalci. Podle krajského úřadu v něm musí oznamovatel vypořádat všechny připomínky. Mimo jiné konkretizovat seznam zavážených odpadů, nakládání s těmi zbytkovými a další podmínky.

Spalovnu odpadů chce vybudovat nadnárodní společnost Quail. Do její korporace patří i firma FCC, zabývající se komunálními odpady. Dle projektu spálí zařízení ročně 20 tisíc tun odpadů a vyrobí z něho elektřinu. Po spalování zbude asi třetina nebezpečného odpadu jako škváry a popílku, který se odveze do určených úložišť.

Mluvčí FCC Kristina Jakubcová už dříve pro iDNES.cz potvrdila, že do skládky v nedalekých Mydlovarech se odpad vozit určitě nebude.

Obyvatele přesto trápí postupující kulminace vlivů dalších průmyslových staveb na území. Připravují se tam další jaderné reaktory, fotovoltaická elektrárna a není vyloučené ani hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Jedna z vytipovaných lokalit Janoch přímo sousedí s místem pro spalovnu Hůrka.

K tomu je třeba posílit také infrastrukturu. Proti spalovně vystupují i spolky rybářů a myslivců. Připomínají, že území je historicky známé jako lokalita zemědělců a ovocnářů.

Investor chce spalovnu zprovoznit v letech 2027 až 2035. Součástí povolovacího procesu bude i veřejné projednávání. Petici proti ní podepsalo za týden téměř dva a půl tisíce lidí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.