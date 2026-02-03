U Temelína zlikvidují i zbytky z piteven. Firma plánuje spalovnu nebezpečného odpadu

Antonín Pelíšek
  12:32aktualizováno  12:32
Ve spalovně nebezpečných odpadů v Hůrce na Českobudějovicku má ročně končit až 20 tisíc tun materiálu. Firma ji chce stavět v sousedství lokality Janoch, kde může být hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Dotčené obce, instituce a veřejnost se mohou k záměru vyjadřovat do 22. února.
Lokalita Janoch se nachází přibližně v levém dolním rohu fotografie, tedy...

Lokalita Janoch se nachází přibližně v levém dolním rohu fotografie, tedy poblíž Jaderné elektrárny Temelín. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)
Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)
Firma provedla geologický průzkum místa, kde by mohl stát areál s malým...
Jaderná elektrárna Temelín
6 fotografií

Záměry průmyslových staveb nenávratně mění kdysi zemědělskou krajinu blízko Týna nad Vltavou na Budějovicku. Vše začalo obrovským areálem Jaderné elektrárny Temelín, jejíž chladicí věže jsou vidět i ze Šumavy.

Nyní se tam chystají další projekty zabývající se energetikou. Ten nejnovější je příprava spalovny nebezpečných odpadů, kterou plánuje postavit v lokalitě Hůrka obchodní korporace Quail. Ročně má zlikvidovat v peci až 20 tisíc tun materiálu a vyrobí z něj elektřinu. Mezi palivem bude i biologický odpad ze zdravotnictví, třeba z piteven.

Firma s rakouským kapitálem oznámila v těchto dnech záměr na úřední desce kraje. Na jejím pozemku se původně skladovala zemina ze stavby jaderné elektrárny, později teplárenské popílky sloužící k zavážení odkališť v nedalekých Mydlovarech. Projekt společnosti Quail bude teď posuzován ve vztahu k životnímu prostředí. Dotčené obce, instituce a veřejnost se mohou k záměru vyjádřit do 30 dnů od uveřejnění na krajské úřední desce, to znamená do 22. února.

Samosprávy blízkých obcí, jako je třeba Temelín, Olešník nebo Mydlovary, zajímá hlavně řešení dopravy. Ta se má v souvislosti s další plánovanou průmyslovou výstavbou v tomto mikroregionu citelně navyšovat. Zařízení bude stát v katastru obce Temelín. „Budeme k tomu mít jednání,“ uvedl temelínský starosta Josef Váca.

Úložiště jaderného paliva nechceme. Desítky obcí podaly žalobu na ministerstvo

Po spalování zbude ročně sedm tisíc tun nebezpečného odpadu jako škváry a popílku. Kam se bude tento materiál odvážet, se v dokumentu neuvádí. „Škvára se bude vozit v souladu s platnou legislativou na skládky nebezpečných odpadů. Firma FCC provozuje v České republice dvě. Podobně bude na tyto skládky ukládán popílek. Do areálu Mydlovary není možné tento odpad ukládat,“ uvedla Kristina Jakubcová, mluvčí FCC. Tato firma s rakouským kapitálem patří se společností Quail pod jednu obchodní korporaci.

Proměna oblasti

Kromě uvedené spalovny se v okolí Temelína připravují v blízké či vzdálenější budoucnosti další projekty. Například rozšíření skladu vyhořelého jaderného paliva v areálu temelínské elektrárny nebo stavba klasických či modulárních reaktorů. S tím souvisí posílení rozvodných sítí na elektřinu nebo přívodu chladicí vody z Hněvkovické přehrady.

Blízko se nachází také lokalita Janoch, která patří mezi čtyři vytipované v Česku pro stavbu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Právě u ní má stát spalovna Hůrka.

Až 200 metrů pod zem. Geologové vrtali u Temelína kvůli modulárnímu reaktoru

Před devastací celé místní krajiny varuje například spolek Calla. Podle Edvarda Sequense se tím prostor zásadně změní. Pokud by stát vybral Janoch pro konečné podzemní úložiště radioaktivních odpadů, znamenalo by to stavbu na 23,5 hektaru s půl kilometru hlubokými štolami a vytěžením dvou milionů krychlových metrů zeminy.

Proti geologickému průzkumu pro úložiště i jeho vlastní stavbě vystupují všechny okolní obce. Ty na Českobudějovicku se dokonce brání žalobou na ministerstvo životního prostředí. V prvním kole ji prohrály. Podle rozsudku pražského soudu z loňského prosince, který má iDNES.cz k dispozici, nemohou bránit geologickému průzkumu argumenty, jako je porušení veřejného zájmu.

Změnu krajiny kolem Temelína na průmyslovou oblast vnímá i temelínský starosta Váca. Pokud se podaří zmiňované projekty dotáhnout, do deseti let tam skokově vzroste nákladní doprava a zároveň počty nových pracovníků, kteří budou muset někde bydlet.

„Jejich ubytování je věcí investorů. My stavět bytové domy neplánujeme, nemáme na to pozemky. Když se nějaký objeví, třeba po zemědělském využívání, je pro nás drahý. Těžká doprava nás samozřejmě trápí, ničí se místní silnice,“ potvrdil Váca.

Samotná stavba jaderné elektrárny zlikvidovala od poloviny 80. let minulého století šest obcí a přinutila k vystěhování několik stovek lidí. V minulosti se tu obyvatelé živili převážně zemědělstvím.

