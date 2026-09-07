Výhrady k projektu spalovny mají obec Přísečná, spolky, město Český Krumlov i odbor životního prostředí kraje, lidé chtějí o projektu hlasovat. Člen přípravného výboru referenda a zastupitel Krumlova Martin Střelec (Zelení) připomněl, že pokud referendum schválí alespoň 20 procent oprávněných obyvatel, musejí ho zastupitelé vyhlásit.
„Začali jsme rozdávat hlasovací lístky. Do komunálních voleb to zastupitelé nestihnou, pokud uspějeme, bude referendum později. Pro město by spalovna znamenala další nárůst těžké dopravy,“ namítá Střelec.
Otázka zní: „Souhlasíte s tím, aby město Český Krumlov v rámci své samostatné působnosti využilo všech zákonných prostředků, které má k dispozici, k zabránění vzniku a provozu spalovny odpadů v areálu Energobloku Domoradice, tedy posuzovaného záměru Rozšíření technologie ve stávajícím areálu Energobloku Domoradice oznamovatele Carthamus a. s.?“
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Podle záměru by rozšířená spalovna znamenala nárůst nejen emisí, odběru vody, ale hlavně dopravy, a to až o 34 nákladních aut denně. Právě s dopravním přetížením Krumlov léta bojuje. Po jeho hlavním průtahu na Chvalšinské ulici denně projede více než 20 tisíc aut denně.
V plánu je proto severní obchvat města, který zařadil kraj loni do svých zásad územního rozvoje. Předpokládanou trasu napojenou na železniční koridor zatím označil jako územní rezervu. Obchvat je navržený kolem městské části Vyšný a nádraží koridorem širokým 50 až 300 metrů. Jeho součástí má být také tunel. Na východě se propojí s budoucím obchvatem obce Přísečná a uleví současné dopravě po silnici I/39 ve směru na Lipno.
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Nová spalovna v Přísečné má zpracovávat a dovážet až 80 tisíc tun upravených odpadů ročně a odvážet na skládky čtvrtinu zbytkového materiálu. Samotná Přísečná se brání záměru mimo jiné i tím, že rozšíření energobloku nezařadila do nového územního plánu a připravuje rovněž referendum. Společnost Carthamus k tomu uvedla, že obec porušuje její právo na podnikání.