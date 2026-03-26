Spalovna v Hůrce u Temelína projde celým procesem vlivu na životní prostředí

Autor: ČTK
  7:19aktualizováno  7:19
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Spalovna nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína na Českobudějovicku projde celým procesem vlivu na životní prostředí (takzvaná velká EIA). Vyplývá to ze závěru zjišťovacího řízení, který ve středu vydal jihočeský krajský úřad. Vyslyšel tak připomínky okolních obcí a občanských iniciativ. Proti záměru stavby, kterou v v Hůrce plánuje firma Quail, vznikla petice s 2400 podpisy. Novináře o tom informoval Pavel Píha z petičního výboru. Stanovisko firmy ČTK zjišťuje.

"K oznámení v zákonné lhůtě obdržel krajský úřad vyjádření deseti územních samosprávních celků, tří dotčených správních orgánů a 33 vyjádření od veřejnosti. Krajský úřad obdržel ke zveřejněnému oznámení řadu relevantních odůvodněných připomínek a požadavků na dopracování dokumentace," uvádí se v závěru krajského úřadu.

Projekt byl zařazen do takzvané kategorie I, podléhá tedy nejpřísnějšímu režimu posuzování. Investor tak bude muset zpracovat podrobnou dokumentaci EIA a vypořádat se s řadou zásadních připomínek, které v průběhu zjišťovacího řízení vznesly obce, odborníci i veřejnost.

Podle úřadu je nutné dokumentaci rozvést a dopracovat. Firma má například uvést přesné složení spalovaných látek, konkretizovat, jak bude nakládáno s odpady spalovanými při vyšší teplotě a popsat nakládání s nebezpečnými odpady vznikajícími při provozu spalovny. Krajská hygienická stanice zase požaduje doplnit do dokumentace EIA vyhodnocení hluku z realizace záměru, které jednoznačně prokáže, že nebudou překročeny hlukové limity.

"Závěr zjišťovacího řízení ukazuje, že jde o záměr s potenciálně významnými dopady na životní prostředí, který vyvolal silnou odezvu v regionu. Do procesu se aktivně zapojily nejen dotčené obce, ale také občanská sdružení, spolky a samotní občané. Petici proti záměru během krátké doby podepsalo téměř 2400 lidí," uvedl za petiční výbor Píha. Dodal, že záměr spalovny se netýká pouze jedné obce, ale širšího území, a krajský úřad proto rozšířil okruh dotčených obcí. Zastupitelstvo v Temelíně 19. března rozhodlo, že o případné stavbě spalovny nebezpečného odpadu v Hůrce budou lidé hlasovat v referendu.

Quail spadá pod španělskou společnost FCC. Místní se obávají nárůstu těžké dopravy. Podle dřívějšího vyjádření firmy se ale v areálu v Hůrce, kde už se nyní odpady zpracovávají, zvýší provoz minimálně.

V plánované spalovně by se měly zpracovávat především nebezpečné odpady průmyslového i komunálního typu, ale také odpady ze zdravotnictví. Podle FCC stavba splňuje veškeré požadavky na bezpečné zneškodnění odpadů a spalovna může být i přínosná. Její vybudování by si vyžádalo investici jedné až dvou miliard korun, ročně by zpracovala 20.000 tun odpadu. Pokud záměr úspěšně absolvuje posouzení vlivu stavby na životní prostředí, chce Quail zahájit stavební práce zhruba za tři roky a zařízení uvést do provozu v roce 2030.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Méně vandalů, větší vděk. Sdílená kola se prosazují i v menších městech

V Mikroregionu Kahan na Brněnsku jsou od června 2025 nově k dispozici sdílená...

Možnost půjčit si bezplatně sdílené kolo dvakrát denně na třicet minut mají už pátým rokem lidé v Brně. Službu využívají třeba pro ranní cestu do práce a následně odpoledne při návratu ze zaměstnání....

Mizející druhy dostaly šanci. U Dářka končí obnova rašelinišť za miliony korun

Evropsky významnou lokalitou Dářská rašeliniště vede i naučná stezka s...

Pokles hladiny spodní vody a zarůstání. Tyto negativní změny pozorovali ochranáři v posledních letech na cenných Dářských rašeliništích u rybníka Velké Dářko na Žďársku. Loni se tam proto pustili do...

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Lidé v kraji patří k největším zastáncům NATO a výdajů na obranu, volí ale jinak

Armáda České republiky spustila v roce 2023 na Libavé nový projekt zaměřený na...

Často volí spíš strany, které zrovna nefandí navyšování rozpočtu na obranu. Přesto obyvatelé Olomouckého kraje podporují Severoatlantickou alianci a podle nového průzkumu agentury STEM/MARK patří k...

14. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

OBRAZEM: Lány narcisů lákají na samosběr, za pár korun máte plnou náruč jara

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

14. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Neberte nám je! Odstraňte je! Výdejní boxy rozdělují obyvatele. Města hledají pravidla

Výdejní boxy v Liberci

Výdejní boxy se staly páteří českého internetového obchodování. Lidé se nemusejí plahočit do kamenné výdejny nebo čekat na doručení v daný čas. Jenže živelnost, s jakou tato místa rostou, už leckomu...

14. dubna 2026

Soud v Pardubicích rozhodne spor o změnu územního plánu Rybitví kvůli spalovně

ilustrační snímek

Krajský soud v Pardubicích by měl dnes rozhodnout ve sporu o plánovanou modernizaci spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Firma AVE CZ soudní cestou...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

ÚS rozhodne o stížnosti Knížáka, usiluje o rehabilitaci kvůli nezákonné vazbě

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti výtvarníka Milana Knížáka. Domáhá se soudní rehabilitace v souvislosti s vazbou kvůli údajnému pokusu o...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

Brněnští zastupitelé se budou dnes zabývat květnovým sjezdem sudetských Němců

ilustrační snímek

Brněnští zastupitelé se na dnešním jednání budou zabývat sjezdem sudetských Němců, který se má v Brně uskutečnit od 22. do 25. května, poprvé v Česku. Bod je...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

Americký prezident Donald Trump opět čelí kritice: Sdílel AI snímek, který pobouřil i republikány

Americký prezident Donald Trump se na své síti Truth Social přirovnal k Ježíši...

Sdílený obrázek amerického prezidenta Donalda Trumpa znovu rozvířil debatu o hranicích politické komunikace i využívání umělé inteligence. Snímek s náboženskou symbolikou vyvolal silné reakce...

14. dubna 2026

Policie pátrá po čtrnáctileté dívce z Pelhřimovska, nepřišla ze školy domů

ilustrační snímek

Policie na Vysočině pátrá po čtrnáctileté dívce z Pelhřimovska. Dnes odpoledne odešla ze školy v Senožatech a nepřišla domů. Policie o pátrání informovala dnes...

13. dubna 2026  21:09,  aktualizováno  21:09

Policie hledá čtrnáctiletou dívku z Pelhřimovska, ze školy domů se nevrátila

ilustrační snímek

Policie České republiky pátrá po čtrnáctileté dívce, která zmizela v pondělí odpoledne v obci Senožaty. Podle dostupných informací odešla po skončení vyučování ze školy, domů však už nedorazila....

13. dubna 2026  21:42,  aktualizováno  21:42

Na Vysočině dnes hasiči zasahovali u několika lesních požárů na Jihlavsku

ilustrační snímek

Na Jihlavsku dnes hasiči likvidovali tři větší lesní požáry. U Nové Vsi blízko Batelova při hašení využili i vrtulník. Odpoledne hasili také les u Zbilid a...

13. dubna 2026  18:19,  aktualizováno  18:19

