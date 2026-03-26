Spalovna v Hůrce u Temelína projde celým procesem vlivu na životní prostředí

Spalovna nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína na Českobudějovicku projde celým procesem vlivu na životní prostředí (takzvaná velká EIA). Vyplývá to ze závěru zjišťovacího řízení, který ve středu vydal jihočeský krajský úřad. Vyslyšel tak připomínky okolních obcí a občanských iniciativ. Proti záměru stavby, kterou v v Hůrce plánuje firma Quail, vznikla petice s 2400 podpisy. Novináře o tom informoval Pavel Píha z petičního výboru. Firma rozhodnutí studuje.
"K oznámení v zákonné lhůtě obdržel krajský úřad vyjádření deseti územních samosprávních celků, tří dotčených správních orgánů a 33 vyjádření od veřejnosti. Krajský úřad obdržel ke zveřejněnému oznámení řadu relevantních odůvodněných připomínek a požadavků na dopracování dokumentace," uvádí se v závěru krajského úřadu.
Projekt byl zařazen do takzvané kategorie I, podléhá tedy nejpřísnějšímu režimu posuzování. Investor tak bude muset zpracovat podrobnou dokumentaci EIA a vypořádat se s řadou zásadních připomínek, které v průběhu zjišťovacího řízení vznesly obce, odborníci i veřejnost. "Aktuálně studujeme rozhodnutí krajského úřadu a budeme pokračovat v přípravě dokumentace pro další stupeň procesu EIA," sdělila ČTK Kristina Jakubcová, mluvčí skupiny FCC, pod kterou firma Quail spadá.
Podle úřadu je nutné dokumentaci rozvést a dopracovat. Firma má například uvést přesné složení spalovaných látek, konkretizovat, jak bude nakládáno s odpady spalovanými při vyšší teplotě a popsat nakládání s nebezpečnými odpady vznikajícími při provozu spalovny. Krajská hygienická stanice zase požaduje doplnit do dokumentace EIA vyhodnocení hluku z realizace záměru, které jednoznačně prokáže, že nebudou překročeny hlukové limity.
"Závěr zjišťovacího řízení ukazuje, že jde o záměr s potenciálně významnými dopady na životní prostředí, který vyvolal silnou odezvu v regionu. Do procesu se aktivně zapojily nejen dotčené obce, ale také občanská sdružení, spolky a samotní občané. Petici proti záměru během krátké doby podepsalo téměř 2400 lidí," uvedl za petiční výbor Píha. Dodal, že záměr spalovny se netýká pouze jedné obce, ale širšího území, a krajský úřad proto rozšířil okruh dotčených obcí. Zastupitelstvo v Temelíně 19. března rozhodlo, že o případné stavbě spalovny nebezpečného odpadu v Hůrce budou lidé hlasovat v referendu.
Quail spadá pod španělskou společnost FCC. Místní se obávají nárůstu těžké dopravy. Podle dřívějšího vyjádření firmy se ale v areálu v Hůrce, kde už se nyní odpady zpracovávají, zvýší provoz minimálně.
V plánované spalovně by se měly zpracovávat především nebezpečné odpady průmyslového i komunálního typu, ale také odpady ze zdravotnictví. Podle FCC stavba splňuje veškeré požadavky na bezpečné zneškodnění odpadů a spalovna může být i přínosná. Její vybudování by si vyžádalo investici jedné až dvou miliard korun, ročně by zpracovala 20.000 tun odpadu. Pokud záměr úspěšně absolvuje posouzení vlivu stavby na životní prostředí, chce Quail zahájit stavební práce zhruba za tři roky a zařízení uvést do provozu v roce 2030.