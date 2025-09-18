Zemřel spisovatel rekordman Jan Bauer. Napsal přes 250 knih, zvládl i 40 stran za noc

Autor: mrk
  17:02aktualizováno  17:02
Doba Rudolfa Habsburského či Jindřicha Korutanského byla neklidná. „Tím se autorovi vždy nabízí nespočet možných nápadů,“ vyprávěl spisovatel Jan Bauer. Právě taková období si pro své historické detektivky a thrillery vybíral nejraději. Ve věku 80 let dnes zemřel. Zanechal po sobě více než 250 knih a byl v tomto ohledu tuzemským rekordmanem.
Fotogalerie2

Spisovatel Jan Bauer se dostal do České knihy rekordů, když vydal 172 knih. | foto: Petr Lundák, MF DNES

„Honzo, byl jsi úžasný a jedinečný. Nesmírně si vážím toho, že jsme byli třináct let přátelé a kolegové, že jsem mohl vydávat tvé knihy, vystupovat s tebou, ale hlavně být ve tvé blízkosti,“ napsal Josef Pepson Snětivý, hudebník, spisovatel a jeden z nakladatelů Jana Bauera.

Rodák z Jihlavy, který strávil většinu života na jihu Čech, napsal přes 250 knih včetně reedicí. V roce 2017 se dokonce dostal do České knihy rekordů jako nejplodnější český spisovatel, když měl na svém kontě 172 publikací.

Jeho doménou byly historické detektivky a thrillery. Například svou sérii o novoměstském rychtáři Jakubu Protivovi z Protivce a svérázném mnichu Blasiovi zasadil do časů vlády Václava IV.

„Začal jsem je psát trochu jako reakci na knihy mého kamaráda Vlastimila Vondrušky, ve kterých vystupuje rytíř a královský prokurátor Oldřich z Chlumu. To je ctnostný a věrný manžel, dává si maximálně jen doušek medoviny. Já chtěl vytvořit reálného člověka se všemi neduhy. K Jakubu Protivovi jsem potřeboval nějakého intelektuálního protivníka a zrodil se mnich Blasius,“ vyprávěl před lety Bauer.

Veselý člověk plný sil

Jeho známí a přátelé o něm vždy mluvili jako o zábavném a přátelském člověku. Roky žil ve Vodňanech na Strakonicku, poslední léta v Českých Budějovicích. „Byl jsi nevyčerpatelná studnice zábavy i poučení. To, co jsme z tebe čerpali, nikdy nezmizí, i když Ty už tu s námi ode dneška nejsi,“ napsal dnes Josef Pepson Snětivý, který mu vydal 12 knih.

Jan Bauer

Narodil 11. dubna 1945 v Jihlavě. Po maturitě v Českém Krumlově vystudoval v Českých Budějovicích Vysokou školu zemědělskou. Do literatury vstoupil v roce 1964 na stránkách studentského literárního časopisu Dialog, který sám založil. Knižně debutoval o čtrnáct let později populárně-naučnou publikací Uživí naše planeta lidstvo? Založil literární soutěže Číše Petra Voka a Zeyerův hrnek. Rád jezdil na kole, chodil s přáteli na pivo, četl a sledoval detektivky.

Ještě před dvěma týdny mu hrál na opožděné oslavě osmdesátých narozenin. „Byl jsi veselý a plný sil, což je moc a moc dobře. Odešel jsi vestoje a jako král,“ pokračoval Snětivý.

„Honzo, drahý příteli, s úsměvem na tváři vzpomínám na první setkání s tebou. Bylo to 7. září 2019 v Trocnově, kde jsi byl kmotrem knihy Vlastimila Vondrušky a po křtu jste mě pozvali na skleničku. Pozorovat dva skvělé spisovatele a historiky ve vášnivé diskusi byl koncert. Od té doby jsi byl věrným hostem u nás v salonu, vždy jsme se těšily na tvou návštěvu, vyprávění u kafíčka a dortíku o historii i o životě. Sbohem, kamaráde,“ napsaly Renata a Terka z kosmetického salonu v centru Budějovic. Nikdy jim nezapomněl přinést čerstvé růže a podepsanou knihu s věnováním se slovy: „Děvčátka, nesu vám další knížku, máme tu nějaký zákusek nebo panáčka?“

Ve svých románech Jan Bauer často popouštěl uzdu fantazii a nevyhýbal se lechtivým scénám, snažil se ovšem dodržovat všechny historické reálie. „Doba, kdy jsem zvládl napsat 40 stran za noc, už je pryč. Teď vydržím už jen pár hodin v kuse. Pak si musím aspoň zahrát na počítači prší na odreagování nebo se projít,“ říkal, když mu bylo 71 let.

Jan Bauer také patřil k několika málo spisovatelům v Čechách, kteří se uživili psaním beletrie a literatury faktu. Měl spoustu příznivců, ale i odpůrce, kteří mu vyčítali bulvarizaci a nadprodukci.

„A já jim vzkazuju, ať zkusí napsat historickou knihu, kterou si přečte široký okruh čtenářů. Na druhou stranu jim dávám v něčem za pravdu a uznávám, že psaní knih je pro mě prací,“ vyprávěl před lety v rozhovoru pro iDNES.cz.

Literaturu miloval už odmalička. Narodil se na konci druhé světové války v Jihlavě. Z vyprávění znal historky o tom, že po osvobození jeho otce málem zastřelili rudoarmějci, protože si v opilosti jeho uniformu československého důstojníka spletli s oblečením wehrmachtu. Nebo jak jejich nájemní vilu zabral maršál Malinovskij se svým štábem.

Spisovatel Jan Bauer je v České knize rekordů, od roku 1978 vydal 172 knih

Časem se rodina přestěhovala do Českého Krumlova, kde Jan Bauer maturoval na tehdejší střední všeobecně vzdělávací škole. V té době už hltal Franze Kafku, povídky Isaaka Babela či Ernesta Hemingwaye.

Chtěl jít studovat žurnalistiku nebo sociologii, ale maminka ho prý nechtěla pustit do Prahy. Bála se, že by trávil příliš mnoho času po hospodách a s dívkami. A tak Jan Bauer skončil na Vysoké škole zemědělské v Českých Budějovicích.

Začal psát básně

„Kolem sedmnácti let jsem začal psát básně a nějaké povídky. Později jsem přišel za Borisem Jachninem na Krajské nakladatelství v Českých Budějovicích, který mi řekl, že má tvorba ještě není na vydání, ale doporučil mi, ať zkusím publikovat v Jihočeské pravdě. V roce 1964 jsem pak založil studentský literární časopis Dialog, kam jsem léta dopisoval,“ vzpomíná.

Při psaní má Bauer na kolenou mapu středověké Prahy. Vyšlo mu už 162 knih

Jeho vůbec první kniha z roku 1978 však neměla s beletrií ani s historií nic společného. „Zajímala mě otázka hladu a globality a vznikla populárně-naučná publikace Uživí naše planeta lidstvo? První historickou knihou byly až mé pětisvazkové Záhady českých dějin, první svazek vyšel v roce 2000,“ vzpomínal Bauer.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Zemřel spisovatel rekordman Jan Bauer. Napsal přes 250 knih, zvládl i 40 stran za noc

Doba Rudolfa Habsburského či Jindřicha Korutanského byla neklidná. „Tím se autorovi vždy nabízí nespočet možných nápadů,“ vyprávěl spisovatel Jan Bauer. Právě taková období si pro své historické...

18. září 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Senior taxi bude ve Valašském Meziříčí pokračovat i v dalších letech

Senior taxi bude ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku pokračovat i v dalších letech. Služba tam funguje téměř dva roky. Jelikož se platnost smlouvy se současným...

18. září 2025  15:26,  aktualizováno  15:26

Znojmo chystá rekonstrukci několika ulic mezi nádražím a historickým centrem

Znojmo chystá rozsáhlou rekonstrukci několika ulic mezi nádražím a historickým centrem. Opravovat se budou chodníky i vozovky, podoba ulic dozná změn s ohledem...

18. září 2025  15:18,  aktualizováno  15:18

Boží Dar podá kasační stížnost proti vyhlášení referenda o výstavbě na Ryžovně

Město Boží Dar podá kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu v Plzni, který vyhlásil referendum o výstavbě v katastrálním území Ryžovna. Rozhodli o...

18. září 2025  15:17,  aktualizováno  15:17

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mohlo by takhle vypadat metro v Brně? Studenti VUT ukazují svou představu

Pokud v Brně v budoucnu vznikne metro, mohou se tvůrci jeho stanic inspirovat prací studentů VUT. Ti v těchto dnech v prostorách KAM za Zelném trhu v centru jihomoravské metropole vystavují modely,...

18. září 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Kašna s Neptunem v Krnově je v plném provozu, vodou se naplnila po pěti letech

Kašna s Neptunem je po rekonstrukci v opět plném provozu. Vodou se naplnila po pěti letech. Kvůli špatnému technickému stavu byla mimo provoz od roku 2021,...

18. září 2025  15:04,  aktualizováno  15:04

Komplikace kvůli nehodám na jižní Moravě. Z Brna na Blansko stojí kolona

Střet regionálního autobusu s osobním autem zastavil na více než dvě hodiny provoz na silnici číslo I/53 u Dobšic na Znojemsku. V autobuse nebyl nikdo zraněn, ošetření poskytli záchranáři řidičce...

18. září 2025  15:12,  aktualizováno  16:40

V akci i o dovolené. Vysílené dívce na ferratě pomohli chrudimští hasiči

Dovolená nemusí být jen o odpočinku, při němž se na práci nemusí myslet. Své o tom ví trojice profesionálních hasičů z hasičské stanice z Chrudimi. Během dovolené v podhůří Alp se ocitli u nečekané...

18. září 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Kroměříž si připomene 140 let od setkání rakouského císaře a ruského cara

Kroměříž si v neděli 21. září připomene historickou slavností 140 let od schůzky rakouského císaře Františka Josefa I. a ruského cara Alexandra III. Vladaři se...

18. září 2025  14:59,  aktualizováno  14:59

Mariánské Lázně možná po roce 2030 přijdou o park miniatur Boheminium

Mariánské Lázně možná po roce 2030 přijdou o park miniatur Boheminium, druhý nejnavštěvovanější turistický cíl v Karlovarském kraji. Město se zatím nedohodlo s...

18. září 2025  14:51,  aktualizováno  14:51

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Letohrad obnovil Krčmaříkovo zátiší s otužovacím jezírkem a masážním potokem

Město Letohrad na Orlickoústecku obnovilo část 100 let starého Krčmaříkova zátiší, které je na soutoku Tiché Orlice a Lukavického potoka. Jeho součástí je...

18. září 2025  14:50,  aktualizováno  14:50

Kraj podpoří přístavbu sportovní haly v Jindřichově Hradci 50 miliony korun

Jihočeský kraj podpoří 50 miliony korun přístavbu městské sportovní haly v Jindřichově Hradci, která tak bude mít tři tělocvičny. Jindřichohradecká radnice...

18. září 2025  14:49,  aktualizováno  14:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.