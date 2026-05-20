Spisovatelé Javůrek, Horáková nebo Kůtová dorazí v létě do Trhových Svinů

Spisovatelé Štěpán Javůrek, Pavla Horáková nebo Ditta Kůtová dorazí v létě do Trhových Svinů na Českobudějovicku. Představí se při Svinenském čtení, které se uskuteční od 20. do 24. července. Autoři budou svou tvorbu přednášet na řadě míst v Trhových Svinech a okolí. ČTK to řekl organizátor Jan Štifter.
"Akce je už stálicí jihočeské kultury. Dokazuje to i skutečnost, že si řada lidí z celé republiky plánuje dovolenou podle našeho programu. Přes den běhají po horách, večer si užívají autorská čtení. Vstup je i letos volný," řekla vedoucí Kulturního informačního centra v Trhových Svinech Šárka Floderová.
Program začíná 20. července u Velkého rybníka, kam zavítá spisovatelka, novinářka a blogerka Barbora Šťastná. O den později u kostela Nanebevzetí Panny Marie své texty představí držitelka ceny Magnesia Litera za svůj román Teorie podivnosti Pavla Horáková. Následně pak 22. července bude Ditta Kůtová prezentovat román Zlá babička. Pro místní čtenáře bude téma blízké, neboť jde o příběh rodiny z nedalekých Ločenic.
Při Svinenské čtení vystoupí i Michal Sýkora, jehož příběhy o komisařce Výrové se dočkaly televizních adaptací. Festival v pátek 24. července uzavře autor bestselleru Sudetský dům Štěpán Javůrek.
"Mám velkou radost, že si Svinenské čtení za těch pár let našlo svoje pevné místo a že do Trhových Svinů pravidelně přiváží výrazné osobnosti české literatury. Dnes je knižní trh doslova přesycený novými tituly a právě podobné akce mohou lidem pomoci se v té obrovské nabídce lépe orientovat, objevovat kvalitní knihy a zároveň připomínat, jak důležité je čtení pro naši schopnost přemýšlet i komunikovat s ostatními," řekl starosta Trhových Svinů a náměstek jihočeského hejtmana David Štojdl (Naše Česko).