Splouvání Teplé Vltavy se odkládá, v řece ještě nikdy nebylo tak málo vody

Autor: ČTK, iDNES.cz
  11:42aktualizováno  11:42
Kvůli nedostatku vody nezačne v pátek 1. května sezona splouvání Teplé Vltavy. Výška hladiny řeky, která teče šumavským národním parkem, je na historickém minimu. Dnes ráno byla voda na stanici Soumarský most na Prachaticku na úrovni 42,5 centimetru. Minimum pro splouvání je 50 centimetrů.
Splouvání Teplé Vltavy mezi Soumarským mostem a Pěknou reguluje šumavský park. | foto: Karel Hrdina, MF DNES

Oficiálně začíná sezona na Teplé Vltavě 1. května a trvá do konce října. „Pokud vydatněji nezaprší, tak je ohrožena velká část sezony splouvání. V historii měření nebyla hladina řeky takto nízko. Ve středu klesla dokonce na 39,3 centimetru, což je nejméně za dobu měření,“ uvedl mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Mluvčí pochybuje, že by se v květnu hladina dostala na potřebnou výšku. „Pokud bude pršet pár dní, tak se nic zásadního nezmění. Jestli chceme, aby se Teplá Vltava naplnila nad 50 centimetrů, bavíme se o několikatýdenním dešti,“ řekl Dvořák.

Splouvání Teplé Vltavy mezi Soumarským mostem a Pěknou reguluje šumavský park.
Tábořiště Soumarský most se rozkládá u stejnojmenného mostu přes Teplou Vltavu.
Na úsek Teplé Vltavy mezi Soumarským mostem a Pěknou se mohou vydat jen kanoe a kajaky.
U vodáků a u nenáročných kempařů vyznávajících přírodní styl kempování je oblíbený areál Soumarský most u Teplé Vltavy u Volar na Prachaticku.. (29. června 2023)
Úsek Teplé Vltavy mezi Soumarským Mostem a Pěknou, podléhající přísnějšímu režimu ochrany, je dlouhý 16 kilometrů. V minulosti sjížděli vodáci řeku bez omezení. Regulaci zavedl návštěvní řád národního parku kvůli tomu, že nadměrný provoz lodí může ovlivnit populaci perlorodky.

Pokud je výška hladiny na Soumarském Mostě nad 50 centimetrů, smí v květnu vodáci na řeku vyjet o víkendech a svátcích. Od června do konce října se Teplá Vltava splouvá denně. Pokud je stav vody do 61 centimetrů, musí lodě doprovázet průvodce. Při výšce hladiny 50 až 61 centimetrů smí vyjet denně maximálně 63 lodí. Pokud je vody víc, může denně na řeku 180 plavidel.

Bude v Teplé Vltavě dost vody? Splouvání také letos ohrožuje nízká hladina

Loni přitom byla sezona historicky nejhorší. Hladina se na minimální výšce 50 centimetrů objevila pouze ve 32 dnech z celkových 165 dní vodácké sezony. Na vodu se tak dostalo pouze 251 lodí, o tři tisíce méně než předloni.

„Ale na konci dubna byla loni výška řeky kolem 50 centimetrů. Letos jsme skoro o deset centimetrů níže. Je otázka, co se bude dít dál,“ řekl Dvořák.

Cena za splouvání je stejná jako v minulých letech. Při on-line rezervaci je poplatek 600 korun za loď, kdo přijede bez předchozí registrace, uhradí 700 korun. Pokud se v daný den nesplouvá a zájemci uhradili poplatek předem, rezervační systém jim jej vrátí.

Stanice Soumarský Most na Teplé Vltavě

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Lékař, který se bránil výpovědi soudně, znovu nastoupí k záchranářům na Vysočinu

ilustrační snímek

Lékař Aleš Kalousek, který loni dostal výpověď od krajských záchranářů na Vysočině, se vrátí do práce. Proti výpovědi se bránil soudně. Své pochybení přiznal,...

30. dubna 2026  12:57,  aktualizováno  12:57

Okénkem přiletěl igelit a zakryl mi obličej, popsala řidička okamžik před nehodou

Řidička vyjela ze silnice a narazila do stromu.

Kuriózní příčinu měla nehoda mladé řidičky na Strakonicku. Ta popsala, že narazila do stromu proto, že jí obličej zakryl igelitový pytel, který přiletěl otevřeným oknem. Zraněnou ženu převezli...

30. dubna 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Pomáhají i v ghettech. Asistentů strážníků teď ubývá, města přišla o dotace

Asistent prevence kriminality Petr Bažo v ulicích Mostu.

Městská policie v Mostě snížila počet asistentů prevence kriminality. Zatímco loni jich měla dvacet, letos jich je v ulicích o čtyři méně. Skončilo totiž jejich financování prostřednictvím dotace z...

30. dubna 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Tragický příběh Monyové míří na obrazovky. Synové řekli, proč souhlasili se zfilmováním

Tereza Ramba coby představitelka zavražděné spisovatelky Simony Monyové po...

Příběh jako vystřižený z románu. Nebo ze seriálu. Spisovatelka píše knihy o domácím násilí. Samozřejmě se jedná jen o její představivost. Nic, co by se byť jen podobalo jejímu životu, čtenáři na...

30. dubna 2026  14:22

Při požáru garáže na Bruntálsku se zranil její majitel, škoda je půl milionu Kč

ilustrační snímek

Při požáru garáže v Třemešné na Bruntálsku se v noci na dnešek zranil její majitel. Nadýchal se kouře a skončil v péči zdravotníků. Plameny způsobily škodu asi...

30. dubna 2026  12:44,  aktualizováno  12:44

Třebíčan jde pěšky na hokej do Švýcarska. Cestou chce jíst kebab a pomoci nemocné

Na své pouti chce cestovatel pomoci vybrat peníze pro vážně nemocnou Viktorku z...

V zimě zvládl sedmadvacetiletý Nico Moro dojít z Třebíče až na olympiádu do Milána. Pěšky tak zdolal 924 kilometrů za 31 dní. Doma se však příliš neohřál. Neuplynuly ani tři měsíce a mladík už má...

30. dubna 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

V Praze 3, Olšanském náměstí je ve všech směrech bohatá parková úprava v podobě záhonů zejména jarních ale i letních květin, které i přes dosud chladné dubnové počasí krásně postupně kvetou a...

vydáno 30. dubna 2026  14:09

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Rekonstrukce náměstí jde do finále

vydáno 30. dubna 2026  14:09

V Praze 3, Olšanském náměstí je ve všech směrech bohatá parková úprava v podobě záhonů zejména jarních ale i letních květin, které i přes dosud chladné dubnové počasí krásně postupně kvetou a...

vydáno 30. dubna 2026  14:08

Pochod podpoří dětskou léčebnu

ilustrační snímek

V neděli 3. května se koná celorepublikový pochod k uctění památky Alice Garrigue Masarykové. Pro Pardubický kraj je připraven start v Ústí nad Orlicí na adrese Kopeckého 840, odkud se bude vycházet...

30. dubna 2026  14:07

Filmy o textilním odpadu a cirkulární ekonomice v rámci seriálu „Móda v novém hávu"

30. dubna 2026  14:03

Brandýs nad Orlicí otevře moderní expozici o Komenského s interaktivními prvky

ilustrační snímek

Síň Jana Amose Komenského v Brandýse nad Orlicí bude mít od konce května modernější podobu. Město pracuje na multimediální výstavě, která bude odpovídat...

30. dubna 2026  12:16,  aktualizováno  12:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.