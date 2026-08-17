Spolek se obrátil na ČIŽP kvůli jímce u Teplé Vltavy, kde má být 11 apartmánů

Spolek Občané a přátelé Vltavského luhu z Volar na Prachaticku podal podnět České inspekci životního prostředí (ČIŽP), aby prověřila situaci u Soumarského mostu poblíž Teplé Vltavy. Spolek tvrdí, že v místě, kde má stát rekreační resort, je otevřená montážní jímka s tekutinami, které mohou poškodit přírodu. Občané a přátelé Vltavského luhu o tom informovali v tiskové zprávě.
Jímka je v lokalitě bývalého průmyslového areálu a podle spolku v ní jsou použitý olej a ropné látky. Spolek dodal, že další ropné skvrny zdokumentoval v terénu poblíž bývalého průmyslového areálu.
Investor, kterým je společnost Alka Investments, ve stejné oblasti plánuje výstavbu 11 rekreačních domů pro pět desítek lidí.
"Naším cílem rozhodně není blokovat rozvoj tohoto území, ale chceme mu pomáhat v jeho přirozené podobě. Jakákoliv nová a takto extenzivní výstavba na Šumavě musí brát maximální ohled na místní obyvatele a na zachování přirozeného šumavského rázu krajiny. Apartmánů a luxusních resortů je dnes na Šumavě už k prasknutí a zrovna v této mimořádně citlivé lokalitě u Soumarského mostu nepotřebujeme další projekt, který navíc ignoruje ekologickou zátěž přímo ve svém podloží," uvedl za spolek Tomáš Válek.
Spolek Občané a přátelé Vltavského luhu také požaduje, aby Krajský úřad Jihočeského kraje nařídil posouzení vlivů plánovaného rekreačního rezortu na životní prostředí (EIA). "Chceme pouze to, aby platila stejná pravidla pro všechny. Jak pro běžné vodáky, tak pro velké developery," uvedl Válek.
Server iDNES.cz v červenci uvedl, že v novém areálu poblíž Soumarského mostu bude 11 zděných domků, každý o ploše 150 čtverečních metrů, s příslušenstvím a centrálním parkovištěm. Dále kanalizaci, vodovod s vrty a čistírnu odpadních vod. Pozemky na ploše 1,8 hektaru patří investorovi akciové společnosti Alka Investments. Firma podle serveru původně chtěla na stejném místě postavit jednou tak velký a oplocený rekreační areál. Projekt v roce 2013 dostal souhlasné stanovisko EIA potvrzené jen pro poloviční kapacitu, píše web. V roce 2015 ho schválilo s podmínkami ministerstvo životního prostředí. Místopředseda představenstva Alka Investments Pavel Kadrmas pro iDNES.cz uvedl, že souhlasné stanovisko EIA po pěti letech ztratilo platnost, a řízení se proto stejně musí opakovat.
Úsek Teplé Vltavy mezi Soumarským mostem a Pěknou podléhá přísnějšímu režimu ochrany. Je v šumavském národním parku, návštěvní řád v minulosti zavedl regulaci splouvání lodí na Vltavě. Nadměrný provoz na řece může ovlivnit populaci mlže perlorodky.