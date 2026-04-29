Šporclův hudební festival přivede popáté Hvězdy nad Vltavu do Českých Budějovic

Mezinárodní hudební festival Hvězdy nad Vltavou, který pořádá houslista Pavel Šporcl, přivede letos popáté světové interprety do Českých Budějovic. Přehlídku vážné hudby zahájí 14. června Opera Gala v Letním kině Háječek. Kromě koncertů program nabídne tradiční houslovou akademii na podporu mladých talentů. Festival letos zavítá také do Karlových Varů a Mariánských Lázní, řekl dnes novinářům umělecký ředitel festivalu Pavel Šporcl.
Festival se letos uskuteční od 14. června do 4. července. Poprvé například zavítá do zrekonstruovaného Kulturního domu Slavie. "Pro letošní ročník připravujeme pátý ročník festivalu, na který se snažím přivážet veliké mezinárodní hvězdy. Pro ten letošní rok je pro nás zásadní, že přijede světoznámý Tonkünstler Orchestra, dirigenti Američan Robert Trevino a Alexander Bloch, Justina Gringyt?, slavná mezzosopranistka, Český národní symfonický orchestr a z těch našich Vilém Veverka, také izraelský ensemble Multipiano i iPalpity orchestra vlastně z celého světa,” řekl Šporcl.
Náklady na organizaci festivalu dosáhnou 5,5 milionu korun, z toho jedním milionem korun přispěje město České Budějovice. "Pavel Šporcl jako českobudějovický rodák nám sem vnesl myšlenku uspořádat festival a letos už popáté tu rozezní tóny významných světových interpretů. Je to opravdu významná akce Českých Budějovic, také pro mladé talenty tu má Pavel Šporcl akademii a tito mladí nadějní hudebníci si budou moci zahrát při některých z koncertů," řekla českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko).
Na operním galavečeru letos vystoupí světová mezzosopranistka Justina Gringyt?. Dirigentem večera bude Robert Trevino, šéfdirigent George Enescu Philharmonic Orchestra a výrazná osobnost současné světové dirigentské scény. Na programu zazní árie z oper Carmen, Evžen Oněgin či Aida. Koncert za doprovodu Českého národního symfonického orchestru se uskuteční pod širým nebem v atmosféře Letního kina Háječek.
Symfonickým vrcholem festivalu bude 22. června v českobudějovické Slávii vystoupení vídeňského Tonkünstler Orchestra s bohatou historií a hlubokými vazbami na českou hudební tradici. S orchestrem v minulosti spolupracovali například Jan Kubelík či Oskar Nedbal. Dirigovat bude Alexander Bloch, výrazná osobnost mladé generace dirigentů. Sólistou bude Pavel Šporcl.
V sobotu 27. června čeká diváky hudební putování s varhaníkem Pavlem Černým po kostelech Jihočeského kraje, kdy každý nástroj má svou jedinečnou barvu a charakter. Po loňském úspěchu se festival vrací s novou trasou a opět nabízí spojení hudby, krajiny a architektury. Hudba se tak stane součástí cesty i regionálního příběhu.