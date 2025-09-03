Sehnat místo je zázrak. V Budějovicích chybí sportovní haly

Pavel Kortus
  9:22aktualizováno  9:22
Získat místo pro svůj klub odpoledne či večer je těžké. V Českých Budějovicích a blízkém okolí pořád schází středně velké kryté sportoviště. Částečně má pomoci nová sportovní hala na výstavišti, která bude dokončená v roce 2028. Úplná spása pro sportovce to však nebude.
Václav Staněk z florbalového klubu Štíři České Budějovice střílí na branku v...

Václav Staněk z florbalového klubu Štíři České Budějovice střílí na branku v zápase se Rtyní | foto: Ladislav Němec, MAFRA

Příchozí si vyzkoušeli i třeba volejbal.
Florbalisté se mohli prohánět po náměstí s hokejkami a míčkem.
Děti si mohly vyzkoušet řadu sportů.
Tradiční akce na začátku školního roku - Náměstí se hýbe.
5 fotografií

Sportujte, sportujte. Ale kde? V Českých Budějovicích dál trvá nedostatek prostoru hlavně pro organizovaný sport. Se začátkem nového školního roku, a tím zpravidla i nové sezony, je v krajském městě prakticky nemožné sehnat halu nebo hřiště v odpoledních či večerních hodinách.

„Střední sportoviště ve městě chybí. Tlak na prostory je obrovský,“ potvrzuje Vojtěch Zach, dlouholetý šéftrenér mládeže u volejbalistů budějovického Jihostroje.

Volejbal má kvůli potřebné výšce stropu situaci z halových sportů možná nejtěžší. Ale o nic snazší to nemají ani basketbalisté, florbalisté nebo týmy pro futsal. „Kdyby tady byly tři takové haly, jsou plné od rána do večera,“ přidává Zach.

Kluby, spolky i jednotlivci nebo jiné organizované skupiny hledají prostory doslova, kde se dá. Částečně pomáhají školní tělocvičny, které žáci a studenti využívají zpravidla jen přes den, odpoledne a večer jsou volné.

Sportovní centrum v Budějovicích ohromí, bude mít podpis olympijských architektů

„Problém vnímáme. Jedním z našich cílů bylo udělat haly u škol v Dukelské a na Máji. Chybí nám u školy v Mladém, kde to řešíme s i klubem. Vnímáme, že obsazenost současných hal je vysoká a uživili bychom jich víc,“ přiznává náměstek primátorky Petr Maroš.

Další haly a sportoviště jsou v plánu

Plány na další sportoviště jsou. Už dlouho se mluví o nové hale v areálu na Složišti. Ten je zatím určen zejména pro fotbalisty, vedle fungují florbaloví Štíři.

Od jara už však centrum převzal Jihočeský kraj, a tak je po letech možný jeho rozvoj a nové investice, které mají počítat také s halou pro florbal a další sporty. „Měla by vzniknout ve střednědobém horizontu,“ uvádí Maroš.

Zlepšení přinese i stavba multifunkční sportovní haly na výstavišti. Ta má být hotová na konci roku 2028. Přesunou se tam volejbalisté Jihostroje a částečně se uvolní kapacita ve stávající sportovní hale.

Úplnou spásu to ale znamenat nebude. První tým Jihostroje totiž využívá současnou halu podle dat provozovatele, jímž je Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice, jen z necelé pětiny. Hned čtvrtina hodin patří gymnastice, následují florbalisté a další nájemci. Přilehlý koridor hojně obsazují atleti, školy i další individuální sportovci.

Na Hluboké postaví krytý zimní stadion

Ve sportovní hale i na jiných místech v krajském městě či přilehlém okolí tedy platí a ještě nějakou dobu platit bude, že sehnat sportoviště v příhodný čas bude extrémně složité.

„Asi nikde není obsazenost úplně stoprocentní, nějaká volná hodina se vždy někde objeví. Ale přes týden máme stálé a dlouholeté klienty, kteří mají zarezervované své hodiny,“ informuje Jiří Popelka, který spravuje sportovní halu v Hrdějovicích na okraji Českých Budějovic.

Bývalý reprezentační volejbalista vnímá přetlak hlavně v odpoledních a večerních hodinách. „V sezoně odpoledne jsme nuceni odmítnout každý rok několik subjektů. Sportovních hal je málo, ale kromě Plzně a Ostravy je to problém snad všech krajských měst. Všichni bychom uvítali další. Některé spolky proto využívají i menší školní tělocvičny, které často nemají parametry pro týmové sporty,“ naznačuje.

Pickleball, ping pong i půjčovna kajaků. V Budějovicích rozšířili sportovní areál

Vysokou obsazenost mají také zimní stadiony v Budějovicích a okolí. Téměř tři pětiny volných hodin v minulé sezoně na dvou plochách v Budvar aréně obsadili hokejisté Motoru a jeho mládež. O zbytek se museli podělit krasobruslaři, školy a školky nebo partneři a zájemci o veřejné bruslení.

Další možností už je pouze Hokejové centrum Pouzar nebo v zimě stadion v Hluboké nad Vltavou. Tam už však mají plány, a dokonce i stavební povolení na stavbu nové kryté haly.

Každý rok roste návštěvnost budějovického plaveckého stadionu. Loni ho využilo přes 227 tisíc lidí v součtu veřejnosti i sportovců. „Představte si fotbalové hřiště. Na něm by jeden pruh mělo A mužstvo, druhý dorost, třetí juniorka a čtvrtý žactvo. Takhle se my dělíme o bazén s veřejností. Prostoru opravdu nemáme moc,“ přiznává Eva Šmausová, předsedkyně TJ Koh-i-noor České Budějovice.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Sehnat místo je zázrak. V Budějovicích chybí sportovní haly

Získat místo pro svůj klub odpoledne či večer je těžké. V Českých Budějovicích a blízkém okolí pořád schází středně velké kryté sportoviště. Částečně má pomoci nová sportovní hala na výstavišti,...

3. září 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Hradec chce rekord, vzlétne 80 balonů. Louka s modráskem to snad přečká

Až do soboty se v Hradci Králové zabydleli balonáři z celé Evropy. Dnes krátce před 18:00 by nad Hradec mělo vzlétnout minimálně 80 horkovzdušných balonů. A protože tolik balonů ještě nikdy současně...

3. září 2025  9:22

Tower Park Praha: Bezdýmná oáza v srdci Prahy

3. září 2025  9:17

Novinka na polytechnické škole, ve Zlíně se opět učí obuvnická technologie

Na střední škole ve Zlíně od září funguje obor, který se zaměřuje na plasty a obuv. Za čtyři roky studenti složí maturitní zkoušku a budou pokračovat na vysoké škole nebo začnou kariéru v obuvnické,...

3. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na vrátnici se mě nedávno ptali, ke které zkoušce jdu, říká nový rektor VŠB-TU

Na VŠB–TU Ostrava se ujal vlády dvaačtyřicetiletý rektor Igor Ivan. Zvolen byl před několika měsíci, ale až nyní se ujímá funkce a přebírá vedení nad největší vysokou školou v Moravskoslezském kraji....

3. září 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Autobus v Holešovicích pohltily plameny, hasiči povolali i protichemickou jednotku

V pražských Holešovicích v úterý večer hořel dálkový autobus. Podle hasičů došlo k požáru v motorové části autokaru. Uvnitř vozidla se nikdo nenacházel. Na místo musela dorazit i speciální...

3. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Třídu 17. listopadu v Karviné čeká velká rekonstrukce

3. září 2025  8:35

Další etapa rekonstrukce komunikace Beranových započala 30. srpna 2025. Vzhledem k úplné uzavírce v úseku Toužimská – Veselská dochází i k úpravě
příslušných autobusových linek.

vydáno 3. září 2025  8:26

Praha, Letňany metro C

Technická závada na výhybce ve stanici metra Kačerov zastavila vlaky na úseku Pražského povstání - Háje, jednotlivé odjezdy jsou se zpožděním a na úseku Pražského povstání - Háje se jezdí s omezením.

vydáno 3. září 2025  8:25

Jednorázové jehly Sandstone Easydrip™ Plus Pen debutují v Uzbekistánu – zvyšují pohodlí a kvalitu každodenní aplikace injekcí

3. září 2025  8:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

20 let Lymfom Help: Připojte se k charitativnímu běhu a podpořte pacienty s lymfomem!

3. září 2025  8:16

Správní rada IREX jmenuje Aleksandera Dardeliho prezidentem a generálním ředitelem

3. září 2025  8:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.