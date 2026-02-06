Děláte z nás hlupáky! Výběr názvu sportovní haly pobouřil občany Budějovic

Lukáš Marek
  13:02
Velká bouře kritiky se strhla po čtvrtečním slavnostním oznámení názvu budoucí sportovní haly, která má stát před výstavištěm v Českých Budějovicích. Lidé okamžitě zpochybnili anketu, kterou 28. ledna vyhlásil hejtman Martin Kuba (Naše Česko). Ukázalo se totiž, že vybraný název Agon aréna měla už loni v létě registrovaný jako doménu autorka vítězného návrhu.
Takto má vypadat nová sportovní hala s parkovacím domem u výstaviště.

Takto má vypadat nová sportovní hala s parkovacím domem u výstaviště. | foto: Vizualizace: WilkinsonEyre + Boele

Hala bude i měnit barvu. Vpředu je „rozcvičovací aréna“.
Změní se celý prostor před náměstí, takto má vypadat vstup do haly.
Na českobudějovickém výstavišti vznikne Národní centrum míčových sportů a celá...
Hala je nastavená pro řadu sportů, využít ji mohou například volejbalisté,...
10 fotografií

Název Agon aréna vychází ze starořeckého slova pro soutěž a zápas.

„Máte zapotřebí z toho dělat takovou šaškárnu? Předem domluvená fraška? Uráží mě, že z nás děláte hlupáky.“ Takových a podobných komentářů se na Facebooku objevily ve čtvrtek večer desítky. Především pod statusem hejtmana Martina Kuby (Naše Česko), který výběr jména budoucí arény prezentoval.

Obyvatel Budějovic a rovněž politik Jan Mádl (STAN) ale také zveřejnil zásadní informaci, že už od července 2025 je zaregistrovaná doména agonarena.cz. A držitelem je společnost Art4promotion. Právě v té přitom figuruje i Magdalena Střítecká, která do ankety poslala návrh, jež vyhrál.

Redakce iDNES.cz ji také kontaktovala, Střítecká však pouze odkázala na prohlášení, které situaci objasní, a dál se nevyjadřovala. Podle všeho měla na mysli vysvětlující sdělení hejtmana Kuby.

Na účastníky ankety ale i další obyvatele situace působí tak, že o názvu stadionu bylo rozhodnuto dlouho dopředu. „Bylo to jen divadlo - snaha zapojit veřejnost a upoutat pozornost. Ale tohle se jim fakt nepovedlo. Přitom je to ohromná škoda, protože ta hala je fakt pěkná. Byla na to mezinárodní architektonická soutěž. Moc se mi to líbí a těším se až bude hotová. Ale příště by z nás (hejtman) neměl dělat hlupáky,“ reagoval pro redakci iDNES.cz Jan Mádl.

Sportovní centrum v Budějovicích ohromí, bude mít podpis olympijských architektů

Název Agon aréna přitom na Facebooku zapadl, hodně se objevoval třeba návrh na Samson arénu či Vltava arénu a podobně. Lidé návrhy posílali také prostřednictvím webu Jihočeského kraje. Hejtman avizoval, že se nebude vybírat podle nejčastějšího názvu, ale že v komisi vyberou ten, který se bude líbit nejvíce.

„Má chyba, cítím se jako hlupák“

„Už před půlrokem za mnou přišla Magdalena Střítecká. Hledala jméno, které by slušelo takové stavbě. To bylo už někdy kolem agrosalonu Země živitelka. Chtěl jsem si ale poslechnout i další návrhy,“ zmínil hejtman. U Agon arény nakonec zůstalo.

Hejtman přiznává, že si ale nyní sám připadá jako hlupák a tvrdí, že nevěděl, že už má Střítecká doménu zaregistrovanou. „Přišlo jí to jako zajímavý architektonický název, a tak si ho také zaregistrovala ve chvíli, kdy ho vymyslela,“ sdělil dále Kuba. Uznal, že si sám naběhl a očekává i kritiku jeho oponentů.

Takto má vypadat nová sportovní hala s parkovacím domem u výstaviště.
Hala bude i měnit barvu. Vpředu je „rozcvičovací aréna“.
Změní se celý prostor před náměstí, takto má vypadat vstup do haly.
Na českobudějovickém výstavišti vznikne Národní centrum míčových sportů a celá lokalita se má výrazně změnit.
10 fotografií

Tak jako tak mají obyvatelé pocit, že do ankety nic posílat nemuseli, protože byl název už dávno vybraný. Utvrdila je v tom již loni zaregistrovaná doména se jménem Agon arény. Pikantnost celé věci dodává i skutečnost, že slavnostní videoprojekci, jejíž součástí bylo i oznámení názvu arény, připravovala také společnost Art4promotion.

Celé věci si okamžitě všimli i další politici. „Hejtman Martin Kuba dal lidem možnost se rozhodnout, ale přitom už to měl dávno vyřešené. Přijde mi to jako taková metafora na jeho styl vládnutí,“ uvedla českobudějovická zastupitelka Pavla Heyduková (Piráti).

Sloužit má od roku 2029

Investorem budoucí arény je Jihočeský kraj. Hotová by měla být v roce 2029. Vítězná podoba pochází od londýnských architektů Wilkinson Eyre Architects. Ti stáli třeba za stavbami při olympiádě v Londýně nebo v Riu. Návrh zpracovali společně s českým ateliérem Boele Architekti.

„Návrh vyšel unikátně. V Českých Budějovicích budeme mít světovou halu. Z vítězného návrhu byli všichni porotci nadšení a vybrali ho jednohlasně,“ prohlásil Kuba.

Plánovaná hala bude multifunkční. Její součástí bude parkovací dům, administrativní budovy i takzvaná rozcvičovací zóna pro sportovce.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Na svahu u silnice stojí holčička, zburcoval řidič policii. Výjezd dopadl překvapivě

Figurína dívky u silnice zmátla řidiče.

Pomoct děvčeti v nesnázích vyjížděli ve čtvrtek brzy ráno jihomoravští policisté. U silnice nedaleko Pozořic na Brněnsku je viděl stát řidič, který tudy kolem čtvrté ráno projížděl. Na stejném místě...

6. února 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

V Železnici se srazil vlak s náklaďákem. Provoz na trati je omezený

Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)

V Železnici na Jičínsku se ve čtvrtek po 17. hodině na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Jedna náprava vlaku vykolejila, kamion skončil na boku. Při nehodě se zranilo pět lidí. Škoda je...

5. února 2026  18:22,  aktualizováno  6. 2. 14:02

Nový Jičín chystá poslední část opravy administrativní budovy v Suvorovově ulici

ilustrační snímek

Město Nový Jičín připravuje třetí etapu revitalizace administrativní budovy v Suvorovově ulici. Předpokládané náklady radnice vyčíslila na 37 milionů korun....

6. února 2026  12:26,  aktualizováno  12:26

Já na bráchu, brácha na mě. Demoliční četa s Momoou a Bautistou je havajská bromance

Ve filmu Demoliční četa se vzájemně odcizení nevlastní bratři Jonny (Jason...

Když se na jednom místě potkají herci Jason Momoa a Dave Bautista, víte skoro přesně, co vás na obrazovce streamovací platformy Prime Video čeká. A pokud byste to náhodou netušili, je tu Strážce...

6. února 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rouchovany na Třebíčsku plánují nové bytové domy za více než 160 mil. Kč

ilustrační snímek

Rouchovany na Třebíčsku, které leží asi pět kilometrů od dukovanské jaderné elektrárny, plánují stavbu dvou bytových domů. Nyní hledají zpracovatele projektové...

6. února 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Vodárna Plzeň, největší dodavatel vody na západě Čech, má nového ředitele

VodĂˇrna PlzeĹ, nejvÄ›tĹˇĂ­ dodavatel vody na zĂˇpadÄ› ÄŚech, mĂˇ novĂ©ho Ĺ™editele

Novým generálním ředitelem a.s. Vodárna Plzeň, největšího dodavatele pitné vody na západě Čech, je od 1. února Radovan Škarban, dosavadní technický ředitel....

6. února 2026  12:13,  aktualizováno  12:13

Zájem o úklid za stravenky mezi bezdomovci ve Frýdku-Místku vzrostl

ilustrační snímek

Do sociálního projektu Stravenka F-M zaměřeného na lidi bez domova se loni ve Frýdku-Místku zapojilo 54 bezdomovců, mezi nimi 14 žen. Bylo to více než o rok...

6. února 2026  12:08,  aktualizováno  12:08

Napajedla chystají na letošek investice za 151 mil. Kč, také obnovu Husovy ulice

ilustrační snímek

Napajedla na Zlínsku chystají na letošek investice téměř za 151 milionů korun. Mezi zásadní investice patří obnova Husovy ulice, revitalizace dětských hřišť...

6. února 2026  12:05,  aktualizováno  12:05

NITECORE stanovuje nový standard pro ultralehké napájení: nový model NB10000 Gen4 o hmotnosti 143 g s krytím IPX7

6. února 2026  13:39

Zraněná sova nechtěla do přepravky, oblíbila si jednoho z policejních zachránců

Na silnici mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách sedí zraněná sova, upozornil ve...

Zraněnou sovu sedící na silnici mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách na Českolipsku zachraňovali v noci na pátek policisté. Upozornil na ni svědek, který zavolal na linku 158. Hlídka přispěchala na...

6. února 2026  13:32

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Provoz na trati mezi Katusicemi a Skalskem je kvůli sesuvu svahu zastaven

ilustrační snímek

Na železniční trati mezi Katusicemi a Skalskem na Mladoboleslavsku se sesul svah. Provoz vlaků na nevytížené regionální trati je kvůli bezpečnosti dočasně...

6. února 2026  11:53

OKD má kolektivní smlouvu. Stovkám zbylých zaměstnanců vzrostou mzdy

ilustrační snímek

Ani po ukončení těžby černého uhlí by zaměstnancům OKD neměly příliš klesnout reálné mzdy. Podle nově dohodnuté kolektivní smlouvy mají těm, kteří ve firmě zůstanou, v roce 2026 výdělky růst o 3,5...

6. února 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.