Sportovní historické vozy projely italské Dolomity i jihočeské silnice

Část jižních Čech ve čtvrtek večer a v noci protnula mezinárodní veteránská rallye Winter Trial 2025. Sportovní historické vozy se divákům představily například v Kaplici, Českém Krumlově, Frymburku, Římově, Dolním Dvořišti nebo ve Svatém Janu nad Malší. Soutěžící odstartovali 25. ledna v rakouském Salcburku, pak projeli italskými Dolomity, Slovinskem a z jihu Čech se zase vrátili do Rakouska, kde soutěž skončila. Winter Trial jely i tři české posádky. Na snímku soutěžní vozy projíždí Přídolím na Českokrumlovsku. Na snímku jihočeská posádka ve Škodě 130 RS Schmied, Kacerovský. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Soutěžící odstartovali 25. ledna v rakouském Salcburku, pak projeli italskými Dolomity, Slovinskem a z jihu Čech se zase vrátili do Rakouska, kde soutěž včera skončila.

Ve čtvrtek v podvečer se závodní posádky dostaly do Česka, když okolo 17. hodiny přejely hranice s Rakouskem v Novohradských horách. Z Pohoří na Šumavě se jelo na Malonty, do Kaplice a do Českého Krumlova. Tady se jezdci i jejich navigátoři navečeřeli a pokračovalo se dál.

Dlouhá etapa zavítala například do Přídolí, Frymburka, Římova, Soběnova, Malšína, Benešova nad Černou či do Dolního Dvořiště. Odtud už zase sportovní historické vozy zamířily směrem k rakouskému Linci.

Winter Trial jely i tři české posádky. S vozem Škoda 130 RS soutěžila jihočeská posádka Jan Schmied s navigátorem Pavlem Kacerovským. I oni se dostali zdárně do cíle u rakouského jezera Wolfgangsee.

„Winter Trial je opravdové zimní dobrodružství pro milovníky starých aut. Skvělé trasy, náročná navigace a úžasná místa ve čtyřech zemích, kam se posádky během šesti dnů podívaly. Všechny tři týmové posádky se potýkaly s technickými problémy, my jsme dokonce museli doma na dílně měnit motor, ale naši mechanici to zvládli za 90 minut a nakonec jsme po 2500 kilometrech všichni v cíli,“ líčil první dojmy po projetí cílové pásky Pavel Kacerovský.