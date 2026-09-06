Srážka se zvěří si na jihu Čech vyžádala tři zraněné, další zastavila dálnici D3

Srážka s divokým prasetem si v noci na dnešek u Branišova na Českobudějovicku vyžádala tři zraněné. Záchranáři je převezli do nemocnice. Další nehoda se stádem divočáků pak zastavila v noci na neděli na několik hodin provoz na dálnici D3. Obešla se bez zranění, řekl dnes ráno ČTK mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík.
V Branišově na Českobudějovicku se srazil osobní vůz s divokým prasetem. Jeden ze zraněných zůstal ve vozidle zaklíněný, vyprostit ho museli hasiči. S podezřením na vážná mnohočetná poranění ho záchranáři dopravili do nemocnice. "Zbylí dva muži utrpěli lehká až středně těžká zranění," uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra.
Druhá nehoda se stala na 112. kilometru dálnice D3 u Dynína na Českobudějovicku. Osobní automobil se tam srazil se stádem čtyř až šesti divokých prasat. Nikdo nebyl zraněn. Kvůli uklízení následků nehody však policisté dálnici ve směru na Prahu na několik hodin uzavřeli.