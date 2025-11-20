Okamžiky před srážkou u Zlivi: provoz byl omezen na jednu kolej, rychlík měl počkat

Autor: ČTK, khr, mrk
  15:32
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku, kde se ráno srazily dva vlaky, dnes nebyl standardní provoz. V místě se v tu dobu jezdilo jen po jedné koleji. Situaci v inkriminovaném úseku odpoledne popisoval náměstek ředitele Správy železnic (SŽ) Karel Švejda. Při nehodě se zranilo 47 lidí lidí, z toho čtyři těžce.

Asi 45 minut před nehodou, k níž došlo před šestou hodinou ranní, byl podle náměstka Švejdy omezený provoz na druhé koleji za nádražím ve Zlivi směrem na Dívčice.

„Proto měl rychlík na návěsti stůj a měl počkat, až osobní vlak vjede do stanice,“ popsal náměstek.

U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)
U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s osobním vlakem. (20. listopadu 2025)
U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)
U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)
48 fotografií

Vlak, který vjížděl do stanice, dodržel podle něj předepsanou rychlost. Vzdálenost, kterou rychlík ujel od „červené“ byla krátká. „Při rychlosti, kterou jel, to byla otázka několika málo sekund,“ upřesnil Švejda.

Strojvedoucí rychlíku byl podle Českých drah (ČD) zkušený a dosud neměl žádný problém.

Rychlík jedoucí od Českých Budějovic na Plzeň se střetl s osobním vlakem mířícím do krajského města kousek od nádraží ve Zlivi. Při nehodě se záchranáři ošetřili 47 cestujících, 35 jich skončilo v šesti nemocnicích v okresních městech.

Čtyři lidé utrpěli vážná zranění, devět středně těžká a 22 se zranilo lehce. „Jeden zraněný je na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO), tři na jednotce intenzivní péče,“ upřesnila mluvčí českobudějovické nemocnice Iva Nováková.

Mezi zraněnými je i jeden ze strojvedoucích, který zůstal ve voze zaklíněný a hasiči ho museli vyprostit. „Zjišťujeme další podrobnosti, ale kromě strojvedoucího je pravděpodobně zraněný ještě jeden náš zaměstnanec,“ potvrdila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová uvedla, že celková škoda na obou soupravách byla předběžně stanovena na 150 milionů korun. Podle generálního inspektora Drážní inspekce Jana Kučery půjde především o škodu na osobním vlaku, šlo podle něj o novou soupravu RegioPanter, které na trati jezdí. Na kolejích vznikla škoda 10 tisíc.

Kriminalisté nadále zjišťují veškeré okolnosti, které nehodě předcházely. Vyšetřování zřejmě potrvá několik dnů.

Bezmoc byla příšerná, nikdo nám nic neřekl, líčí příbuzná zraněného z vlaku

Policie zahájí trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, uvedla na síti X.

