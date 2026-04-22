Srážka vlaku a auta na Písecku omezila provoz trati Plzeň - Č. Budějovice

Kvůli dnešní ranní srážce vlaku s nákladním automobilem na přejezdu u Protivína na Písecku byl téměř pět hodin omezený provoz na železnici mezi Plzní a Českými Budějovicemi. Při nehodě utrpěli tři lidé zranění. Provozovatelé odkláněli železniční dopravu objížďkou přes Putim. Vlaky tak podle informací Českých drah nabíraly zpoždění. Provoz byl obnoven v poledne. Novináře o nehodě informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Nehoda se stala dnes po 07:00. "Záchranáři měli na místě v péči tři lidi. Dva nezletilí byli po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče transportováni ve stabilizovaném stavu do nemocnice. Jednatřicetiletý muž z nákladního vozu byl po vyšetření a poučení ponechán na místě, jeho stav nevyžadoval transport do zdravotnického zařízení," uvedla mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková.