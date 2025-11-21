Proběhneme vagon, jestli tu někdo neleží. Policie ukázala zásah u srážky vlaků

Autor: jaj, ČTK
  15:02aktualizováno  15:02
Srážka rychlíku a osobního vlaku, k níž došlo ve čtvrtek brzy ráno u Zlivi na Českobudějovicku, zalarmovala všechny složky IZS. Záchranáři koordinovaně postupovali tak, aby co nejrychleji poskytli cestujícím z vlaků potřebnou pomoc. Někteří policisté měli na sobě kamery, jihočeská policie nyní zveřejnila záběry z prvních okamžiků na místě nehody, po níž v nemocnicích zůstává devět lidí. Příčiny nehody nadále vyšetřuje Drážní inspekce.

Policisté s baterkami procházejí potemnělým vagonem nabouraného osobního vlaku. Kontrolují, jestli v něm někdo nezůstal. Do jedněch dveří se však nemohou dostat, jsou zamčené.

Vedou pravděpodobně do kabiny strojvedoucího na zadní straně vlaku. „Pojď na ruku,“ říká jeden z nich svému kolegovi a pomáhá mu se zvenku vyhoupnout, aby se mohl podívat dovnitř.

Ten nahlíží do uzamčeného prostoru a přes okno ho zkoumá. „Nikdo tam není? Dobrý, tak jdeme zpátky za nima,“ baví se mezi sebou.

Na místě spolupracovali s hasiči i záchranáři. Společnými silami vynášeli zraněné z vlaků a pomáhali při jejich třídění. „Šest na traumačku, jeden na ARO,“ ověřoval si další z policistů informace.

Role policistů však neskončila pomocí raněným. Museli také zjišťovat totožnost všech, kteří ve vlacích jeli nebo neštěstí viděli. Po celou dobu pomáhali také se zajištěním bezpečného průjezdu sanitek na místo. Do akce se zapojili i policejní interventi, kteří se věnovali pomoci všem zasaženým nehodou, a to na místě střetu i po jejich převezení do areálu hasičů v Budějovicích.

Práce policistů a kriminalistů je teprve na začátku. „Kriminalisté se budou v nejbližších dnech nadále intenzivně věnovat tomu, aby zjistili, jak k nehodě došlo. Navíc ve čtvrtek z místa neštěstí odvezli plné auto věcí, které patří cestujícím, a které zůstaly ve vlacích. Jejich úkolem je zjistit, komu patří a vrátit je jejich majitelům,“ uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

„Vyšetřování nehody nadále pokračuje a potrvá několik měsíců. V pátek ráno jsme ve stejnou dobu, kdy se nehoda ve čtvrtek stala, kontrolovali viditelnost návěstidel, která byla v pořádku,“ řekl generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.

Dodal, že více informací k průběhu vyšetřování inspekce nebude zveřejňovat a oznámí až konečný výsledek.

Schwarzová vyzvala cestující, kteří postrádají své věci, aby se obrátili na kriminalisty na lince 974 226 460 nebo zavolali na linku 158. Věci jsou k vyzvednutí v areálu PČR na Plavské ulici v Českých Budějovicích.

Škoda na vlacích je 150 milionů

Ve vlaku cestovalo přibližně 50 osob. Pětatřicet pasažérů utrpělo zranění, s nimiž je záchranáři převezli do nemocnic. Strojvedoucí rychlíku zůstal zaklíněný v kabině a hasiči jej museli vyprostit.

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Zraněné záchranáři převezli sanitkami do šesti okresních nemocnic. Většinu z nich už propustili z péče. Jihočeský hejtman Martin Kuba v pátek dopoledne uvedl, že hospitalizovaných zůstává devět lidí.

„Je celkem zázrak, že při nehodě nepřišel nikdo o život. Šest pacientů nadále zůstává v českobudějovické nemocnici, kdy je jeden v péči anesteziologicko-resuscitačního oddělení, čtyři na jednotce intenzivní péče a jeden na standardním pokoji,“ upřesnil v pátek dopoledne jihočeský hejtman Martin Kuba.

Dodal, že po jednom pacientovi zůstává v nemocnicích v Českém Krumlově, Písku a Strakonicích. „Všichni by měli být už v lehčím stavu,“ ujistil Kuba.

Pravděpodobnou příčnou srážky je podle předběžného šetření pochybení strojvedoucího rychlíku, který projel návěstidlem zakazujícím další jízdu. To ve čtvrtek potvrdili novinářům i ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS) a náměstek generálního ředitele Správy železnic Karel Švejda. Přibližně 45 minut před nehodou navíc na trati začala výluka a jezdilo se jen po jedné koleji.

Hladké spolupráci jednotlivých složek podle Schwarzové napomohlo to, že se pravidelně setkávají na společných cvičeních, které simulují i takovouto situaci. „Nehoda jednoznačně ukázala, že když k takové mimořádné události dojde, jsme schopni spolupracovat na té nejvyšší možné úrovni,“ dodala mluvčí.

Srážka vlaků způsobila škodu na vlacích 150 milionů korun. Poškozené byly lokomotivy obou souprav. Škoda na kolejích je podle Drážní inspekce 10 tisíc korun. Kvůli havárii vlaky nejezdily téměř osm hodin. Ve čtvrtek odpoledne byl provoz obnovený s tím, že povolená rychlost byla v místě nižší než obvykle. Dnes už vlaky jezdí bez omezení.

