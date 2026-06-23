Stanice Úzkokolejky na Jindřichohradecku zaplní o víkendu festival Bystřička

Autor: ČTK
  14:44aktualizováno  14:44
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Železniční stanice historické Úzkokolejky na Jindřichohradecku zaplní hudba, divadlo i slam poetry. První ročník festivalu Bystřička se odehraje o víkendu v Nové Bystřici, Jindřichově Hradci, Hůrkách a Kunžaku. Návštěvníky čeká i prohlídka depa nebo jízda úzkokolejnou historickou motorovou drezínou. ČTK o tom informovala mluvčí provozující společnosti Gepard Express Markéta Bočková.

"Festival odstartuje už v pátek 26. června odpoledne v Nové Bystřici. Na programu budou koncerty kapel Microjazz a Space Detour, slam poetry i program pro děti," uvedla Bočková. V sobotu se festival přesune do Jindřichova Hradce. Po celý den budou návštěvníci moci navštívit úzkokolejné depo, absolvovat jízdy úzkorozchodnou historickou motorovou drezínou nebo ruční drezínou normálního rozchodu. Na železniční stanici Českých drah bude výstava i modelové kolejiště.

Na nádraží se vystřídá řada historických vlaků, včetně parních lokomotiv s poetickými přezdívkami Všudybylka, Šlechtična, a doplní je historický vlak RWC zvaný Hektor. Elektrický vlak Regiopanter doveze návštěvníky na prohlídku myčky vlaků. Vše odpoledne doplní hudební program, kdy zahrají kapely Na Mars! a Circus Problem. Večer bude festival pokračovat ve stanici Hůrky a v neděli se přesune do zastávky Kunžak-Lomy.

Turistický provoz obnovil Gepard Express letos 3. dubna. Vlaky na dvou tratích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a Obrataně nejezdily 3,5 roku kvůli insolvenci předchozího majitele. S létem Úzkokolejka rozšiřuje i pravidelný provoz parních vlaků. Čtvrtky budou patřit cestám z Jindřichova Hradce do Kamenice nad Lipou na obrataňské větvi úzkorozchodné železnice. Do Nové Bystřice budou parní vlaky jezdit vždy ve středu, pátek a sobotu. Jízdní řády i ceníky jsou dostupné na webu Úzkokolejky.

Po příjezdu parních vlaků do Nové Bystřice a Kamenice nad Lipou si lidé v létě mohou navíc prohlédnout výstavy o osudu Jana Půlpytla-Podhajského, rodáka z Okrouhlé Radouně, který bojoval v obou světových válkách, i jeho blízkých zapojených do protinacistického odboje.

Úzkokolejky začaly sloužit na konci 19. století, na starší z nich, trati Jindřichův Hradec - Nová Bystřice dlouhé 33 kilometrů, byl provoz zahájen 31. října 1897. Druhá trať byla zřízena z Jindřichova Hradce přes Kamenici nad Lipou do Obrataně na Pelhřimovsku, měří 46 kilometrů. Vlaky tam poprvé vyjely o Vánocích 1906.

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