Starosta Jindřich Bláha souvislost s možným střetem zájmů pro iDNES.cz naznačil. „Kvůli této věci jsem se dostal pod velký tlak, objevila se tam spousta spekulací a začalo se to podepisovat na mém zdraví. Takže jsem se po dohodě s kolegy rozhodl, že svoji činnost ukončím,“ vysvětlil. O konci starosty jako první informoval Deník.
Svou opětovnou kandidaturu v podzimních volbách nepředpokládá a chce se věnovat soukromému životu.
Zmínil, že nyní je potřeba počkat na verdikt kontrolního výboru. Ten by jej měl předložit na příštím zastupitelstvu. Podle vyjádření, které se ve středu odpoledne objevilo na webu Soběslavi, poskytl starosta předsedovi výboru veškeré podklady včetně právního stanoviska, které jeho střet zájmů vylučuje. Předpokládá, že si kontrolní výbor udělá vlastní nezávislý názor.
Podle Deníku měl informaci o své rezignaci ke konci ledna Bláha ještě ve středu odpoledne rozeslat v dopise zastupitelům, ve čtvrtek ráno se objevila i na stránkách Soběslavi.
„K následujícímu dni přechází veškerá práva a povinnosti související s touto funkcí na stávajícího místostarostu města Pavla Lintnera,“ napsal tajemník městského úřadu Radek Bryll.
Budoucí starosta Lintner (SNK – Nejsme stranou) nechtěl o situaci kolem starostovy rezignace hovořit. „Nebudu se k tomu vyjadřovat. To by měl on. Nebylo by vhodné, abych to komentoval já,“ sdělil pro iDNES.cz. Po svém nástupu plánuje pokračovat v připravených projektech.
„Chceme se určitě věnovat výstavbě nové školní jídelny, kde v současnosti připravujeme projekt, máme naprojektovanou cyklostezku na zrušené trati, takže i tomu se chceme věnovat. Připravujeme rekonstrukce házenkářského hřiště s výstavbou ubytovny. Řekl bych, že žádná změna v tomto ohledu nebude,“ upřesnil Lintner.
Bláha na prosincovém zastupitelstvu také poukázal na to, že společnost Elektro Novák od koupi odstoupila a rozhodla se převést budovu zpět do majetku města. Důvodem má být to, že objekt je v horším stavu, než jeho nový vlastník předpokládal, a proto není schopný za deset let vydělat dostatek peněz na jeho rekonstrukci, což bylo jednou z podmínek odprodeje.
Starostův spolustraník a radní Michal Pánek však tehdy poukázal na to, že ačkoli Bláhův syn společnost v době nákupu nevlastnil, některé platby městu odcházely v době, kdy už vlastníkem byl. „Naprosto nechápu, že někdo investuje 3,5 milionu korun se závazkem rekonstrukce budovy, aby potom zjistil, že na to do deseti let nebude mít. To mi nedává smysl,“ pronesl na jednání.
Rezignace starosty ze zdravotních důvodů přišla směšná opozičnímu zastupiteli Miloši Bučinskému (Piráti). Domnívá se, že se starosta ve střetu zájmů jednoznačně nachází. Poukázal i na to, že den před zastupiteli se záležitosti věnovali i radní a starosta až den na to informoval o tom, že firma jeho syna od koupi ustupuje.
Připustil, že starosta nemusel být ve střetu zájmů v případě samotného převodu budovy. „Právně to pravděpodobně bylo v pořádku, ale eticky si myslím, že tam ten střet zájmů byl,“ hodnotil Bučinský. V pozdějších fázích už však starosta podle něj do věci vstupoval a ovlivňoval ji.
Bláha, který vedl Soběslav přes 30 let, není jediný z dlouholetých starostů, jejichž působení se v těchto týdnech blíží ke svému konci. Na konci února završí své téměř osmadvacetileté působení v čele Horní Stropnice na Budějovicku Václav Kučera (KSČM). Toho policie stíhá kvůli odcizení více než deseti milionů korun z obecního účtu. Za zpronevěru a zneužití pravomoci úřední osoby mu hrozí až desetileté vězení.