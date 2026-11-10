Starostkou Českého Krumlova by se měla stát Naděžda Perníková, která do voleb vedla Vizi pro Krumlov. Město čeká na svolání ustavujícího zastupitelstva, protože soud ještě řeší stížnost na výsledek voleb. V Českém Krumlově se na koalici domluvili zástupci Vize pro Krumlov, Koalice Č. Krumlov, KDU-ČSL a Nezávislí a Zelení. Do budoucna nevylučují spolupráci s dalším subjektem. Perníková to řekla ČTK.
"Na ustavující zastupitelstvo půjdeme se současnou koalicí, která má 12 zastupitelů. Ale pak si chceme dát 100 dní hájení a během nich možná koalici ještě o jednoho partnera rozšíříme," uvedla Perníková. Dodala, že v úvahu připadá spolupráce s Naším Českem nebo Občany patrioty. Vznikající koalice má nejtěsnější většinu ve 23členném zastupitelstvu. "Proto bychom rádi ještě náš mandát posílili," uvedla.
Letošní komunální volby v Českém Krumlově opět vyhrálo hnutí ANO, které stejně jako před čtyřmi roky získalo pět mandátů. Druhá skončila Vize pro Krumlov rovněž s pěti mandáty. Třetí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby bude mít tři zastupitele. Čtvrtá Koalice Český Krumlov má tři mandáty, dva zastupitele budou mít na pátém místě Občané patrioti. Šestá je KDU-ČSL se dvěma mandáty. Sedmou příčku obsadí Nezávislí se dvěma zastupiteli. Na osmém místě skončil Český Krumlov rozumem a srdcem s jedním mandátem.
Perníková uvedla, že nové vedení města počítá s jedním uvolněným a jedním neuvolněným starostou. "Kdo by měl funkce zastávat, ještě zveřejňovat nechceme," řekla. Uvolněný náměstek nebo radní je plně placený. Neuvolnění členové pak získávají nižší částku za svou práci v městských funkcích.
Ustavující zastupitelstvo by se v Českém Krumlově mohlo konat 19., nebo 26. listopadu. ANO, které vedl do voleb jako lídr současný starosta Alexandr Nogrády, zřejmě skončí v opozici.