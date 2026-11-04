Starostou Jindřichova Hradce se znovu stal Michal Kozár z vítězného hnutí ANO. Dnes pro něj hlasovalo 15 z 27 zastupitelů. Jihočeské město povede v následujících čtyřech letech koalice ANO, Naše Česko, Nezávislí Pro Hradec a ODS. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu má 15 křesel. Prvním místostarostou dnes zastupitelé zvolili Radima Staňka (Naše Česko) a druhou místostarostkou Magdu Blížilovou (ANO).
V čele města tak budou stát stejní lidé jako dosud, ale počet místostarostů se sníží o jednoho. "Rád bych se podílel na tématu, které hýbe naší společností, a to je extrémní sucho, máme problémy s vodou v řece Nežárce a v rybníku Vajgar," uvedl místostarosta Staněk. Chce se zaměřit například na revitalizaci rybníku Vajgar, včetně náplavky a odpočinkové zóny.
Rada bude mít sedm členů, kromě starosty a místostarostů budou neuvolnění. Uvolněný člen vedení města se výkonu funkce věnuje v rozsahu odpovídajícímu hlavnímu pracovnímu úvazku a pobírá za ni příslušnou odměnu. Neuvolněný za výkon funkce nebere plný plat.
Komunální volby v Jindřichově Hradci vyhrálo ANO, získalo šest mandátů v zastupitelstvu. Druhý skončil STAN taktéž se šesti mandáty. Třetí Naše Česko bude mít čtyři zastupitele. Čtvrtá SPD má tři mandáty, stejně jako Piráti a Nezávislí Pro Hradec. Sedmou příčku obsadila ODS se dvěma zastupiteli.