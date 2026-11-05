Starostou Písku dnes zastupitelé znovu zvolili Michala Čapka z hnutí ANO

Starostou Písku dnes zastupitelé znovu zvolili Michala Čapka z vítězného hnutí ANO. Hlasovalo pro něj 22 z 27 zastupitelů. Jihočeské město povede následující čtyři roky koalice složená z ANO, Našeho Česka, Hlasu Písku a Starostů a nezávislých. Místostarosty budou Michal Přibáň (Naše Česko), Aleš Chalupa (ANO) a Josef Knot (Starostové a nezávislí).
Čapek již dříve uvedl, že se vedení Písku bude snažit pokračovat v rozvoji města a navázat na zahájené projekty. Chce například opravit čistírnu odpadních vod, dokončit nový plavecký areál a sportovní halu nebo postupně upravit sídliště Milady Horákové.
Starostové a místostarostové jsou uvolnění, dalších pět členů devítičlenné rady je neuvolněných. Uvolněný člen se výkonu funkce věnuje v rozsahu odpovídajícím hlavnímu pracovnímu úvazku a pobírá za ni plnou odměnu. Neuvolněný za výkon funkce nebere plný plat.
Ze současné koalice nejsou v nové Piráti, kteří získali jen jeden mandát, ani současná místostarostka Petra Trambová. Komunální volby v Písku vyhrálo ANO, získalo sedm mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhý skončil Písek srdcem a rozumem se třemi mandáty. Tři zastupitele má i třetí KDU-ČSL, stejně jako čtvrté Naše Česko a pátý Hlas Písku. Šestý je STAN se dvěma mandáty. Stejný počet zastupitelů má i sedmá Volba pro město a ONA Písek na osmém místě. Devátí Piráti získali jeden mandát. Na desátém místě skončila ODS s jedním mandátem. Voleb se zúčastnilo 40,76 procenta voličů.