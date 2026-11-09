Starostou Prachatic se stal Martin Malý, do funkce se vrací po čtyřech letech

Novým starostou Prachatic je Martin Malý (Nezávislí), na dnešním ustavujícím zastupitelstvu pro něj hlasovalo 12 z 21 členů. Malý se do funkce starosty vrací po čtyřech letech, v čele města nahradil Jana Bauera (ODS). Ve městě po letošních komunálních volbách vznikla koalice, kterou tvoří Nezávislí, Prachatice společně a ANO. V zastupitelstvu má 11 křesel.
Malého místostarosty budou Jan Kotrba (Prachatice společně) a Marek Liška (ANO). Malý uvedl, že nové vedení chce nyní především přepracovat rozpočet pro příští rok. "Předpokládaný návrh počítá se schodkem 30 milionů korun. Navíc z něj ani není úplně jisté, jakým způsobem by se mělo saldo krýt. Chceme proto připravit nový rozpočet, který bude vyrovnaný. A chceme to zvládnout do prosincového zasedání zastupitelstva a tam nový rozpočet schválit," řekl ČTK nový starosta.
Dodal, že nové vedení města hodlá pokračovat v naplánovaných dvou etapách přestavby plaveckého stadionu. Týká se vybudování wellness části a dětského světa. Radnice počítala, že záměr bude stát 190 milionů korun. "Plus nás čeká celá řada drobnějších věcí, což jsou například rekonstrukce některých ulic. Evidujeme velký investiční dluh do vodohospodářského majetku, který dosáhl asi 40 milionů korun. Chceme ho co nejrychleji sanovat a postupně snižovat," uvedl Malý.
Komunální volby v Prachaticích vyhráli Nezávislí, získali šest zastupitelů. Druhá skončila ODS se čtyřmi mandáty. Třetí Prachatice společně budou mít tři zastupitele stejně jako čtvrté Naše Česko. Po dvou zastupitelích budou mít Živé Prachatice (STAN, Piráti) a ANO. Sedmou příčku obsadí Pro Prachatice s jedním zastupitelem.