Starostou Prachatic se stal Martin Malý, do funkce se vrací po čtyřech letech

Autor: ČTK
  16:15aktualizováno  16:15
Sledovat Metro na Googlu

| foto: ČTK

Novým starostou Prachatic je Martin Malý (Nezávislí), na dnešním ustavujícím zastupitelstvu pro něj hlasovalo 12 z 21 členů. Malý se do funkce starosty vrací po čtyřech letech, v čele města nahradil Jana Bauera (ODS). Ve městě po letošních komunálních volbách vznikla koalice, kterou tvoří Nezávislí, Prachatice společně a ANO. V zastupitelstvu má 11 křesel.

Malého místostarosty budou Jan Kotrba (Prachatice společně) a Marek Liška (ANO). Malý uvedl, že nové vedení chce nyní především přepracovat rozpočet pro příští rok. "Předpokládaný návrh počítá se schodkem 30 milionů korun. Navíc z něj ani není úplně jisté, jakým způsobem by se mělo saldo krýt. Chceme proto připravit nový rozpočet, který bude vyrovnaný. A chceme to zvládnout do prosincového zasedání zastupitelstva a tam nový rozpočet schválit," řekl ČTK nový starosta.

Dodal, že nové vedení města hodlá pokračovat v naplánovaných dvou etapách přestavby plaveckého stadionu. Týká se vybudování wellness části a dětského světa. Radnice počítala, že záměr bude stát 190 milionů korun. "Plus nás čeká celá řada drobnějších věcí, což jsou například rekonstrukce některých ulic. Evidujeme velký investiční dluh do vodohospodářského majetku, který dosáhl asi 40 milionů korun. Chceme ho co nejrychleji sanovat a postupně snižovat," uvedl Malý.

Komunální volby v Prachaticích vyhráli Nezávislí, získali šest zastupitelů. Druhá skončila ODS se čtyřmi mandáty. Třetí Prachatice společně budou mít tři zastupitele stejně jako čtvrté Naše Česko. Po dvou zastupitelích budou mít Živé Prachatice (STAN, Piráti) a ANO. Sedmou příčku obsadí Pro Prachatice s jedním zastupitelem.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva otevřeno v obchodech? Kdo plánuje vyrazit na nákupy, nemusí se bát. Na...

Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?

Česká minisérie Moloch na CANAL+

Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou CANAL+. Co to znamená pro dosavadní zákazníky? Přijdou o některé oblíbené programy, budou muset...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce na stanici Nemocnice Krč přinesou výrazné zásahy do dopravy, úpravy jízdních pruhů i provizorní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola

Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na...

Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár udivených pohledů a kdekdo by si možná pomyslel, že se dotyčný zbláznil. Anebo že to po ránu přehnal s...

Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy

Pozorovatelna StB. Zájem o práci zde nebyl velký, rádi si tak přivydělali...

Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989 mediálním hitem. Lidé se dozvěděli, odkud na ně pracovníci smutně proslulé bezpečnostní složky...

Soud v Plzni dnes otevře odvolání v případu fotbalové korupce Berbra a spol.

ilustrační snímek

Krajský soud v Plzni otevře dnes, téměř 2,5 roku po vynesení rozsudku, odvolací řízení v případu kolem bývalého místopředsedy Fotbalové asociace ČR Romana...

10. listopadu 2026,  aktualizováno 

Podpis koaliční smlouvy ve Zlíně v úterý nebude, nový termín je středa večer

ilustrační snímek

Na úterý plánovaný podpis koaliční smlouvy ve Zlíně se odsouvá. Nový termín je ve středu večer. ČTK to dnes večer sdělila zástupkyně hnutí Zlín 21 Kateřina...

9. listopadu 2026  21:08,  aktualizováno  21:08

Rudolf Salvetr z ODS je opět starostou Klatov, v jejich čele stojí od roku 2006

ilustrační snímek

Dvaašedesátiletý Rudolf Salvetr z ODS bude další čtyři roky starostou Klatov, druhého největšího města Plzeňského kraje. Na dnešním ustavujícím zasedání...

9. listopadu 2026  20:26,  aktualizováno  20:26

V čele Tachova stanul dosavadní starosta Petr Vrána, lídr uskupení Volím Tachov

ilustrační snímek

Starostou Tachova se dnes opět stal Petr Vrána, šestapadesátiletý lídr uskupení Volím Tachov. Na dnešním ustavujícím jednání zastupitelstva dostal 20 z 21...

9. listopadu 2026  20:17,  aktualizováno  20:17

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Starostou Bílovce na Novojičínsku je opět Holub, místostarostkou Hozová

ilustrační snímek

Starostou sedmitisícového Bílovce na Novojičínsku se dnes stal Martin Holub a místostarostkou Tereza Grabcová Hozová (oba Společně). Oba byli ve stejných...

9. listopadu 2026  19:57,  aktualizováno  19:57

Novou starostkou Čáslavi je dosavadní místostarostka Vaculíková

ilustrační snímek

Povolební vyjednávání v Čáslavi na Kutnohorsku skončilo výměnou ve vedení města. Novou starostkou se stala dvojka na kandidátce vítězného uskupení My pro...

9. listopadu 2026  19:34,  aktualizováno  19:34

Starostou ústeckého Střekova se stal Jakub Přibyl z Jednoho Ústí

ilustrační snímek

Starostou v obvodu Střekov v Ústí nad Labem se stal Jakub Přibyl (PRO!Ústí) z Jednoho Ústí. Ve funkci vystřídal dosavadního starostu Pavla Peterku (ANO), který...

9. listopadu 2026  19:26,  aktualizováno  19:26

Starostou Semil se stal poslanec Pražák, hlasovali pro něj všichni zastupitelé

ilustrační snímek

Starostou Semil se dnes stal poslanec David Pražák. V tajné volbě dostal hlasy všech zastupitelů. Do zastupitelstva města byl sice Pražák zvolen za ANO, po...

9. listopadu 2026  18:54,  aktualizováno  18:54

V čele Trutnova dál Rosa (ODS), místostarosty Hendrych (VPM) a Eichler (Adresa)

ilustrační snímek

Starostou třicetitisícového Trutnova se na dnešním ustavujícím zasedání zastupitelstva znovu stal Michal Rosa z ODS, která ve volbách zvítězila. Rosa v čele...

9. listopadu 2026  18:45,  aktualizováno  18:45

Zastupitelé Tišnova zvolili nové vedení bez opozice, která na protest odešla

ilustrační snímek

Zastupitelé Tišnova na Brněnsku dnes zvolili staronové vedení města na ustavujícím zasedání bez přítomnosti stran, které netvoří koalici. V sále se sice sešlo...

9. listopadu 2026  18:41,  aktualizováno  18:41

Mikulov stále nemá nové vedení, jeden ze zastupitelů nepřišel, schůzi přerušili

ilustrační snímek

Navzdory dnešnímu ustavujícímu zasedání zastupitelstva zůstává Mikulov na Břeclavsku i nadále bez nového vedení. Jeden ze zastupitelů zvolený za hnutí Náš...

9. listopadu 2026  18:27,  aktualizováno  18:27

Starostou Kadaně byl zvolen Jan Losenický, město povede podruhé v řadě

ilustrační snímek

Starostou Kadaně na Chomutovsku dnes zastupitelé zvolili Jana Losenického (ODS). Město povede podruhé. Místostarosty jsou Alena Benešová a Jan Perout (oba...

9. listopadu 2026  18:22,  aktualizováno  18:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.