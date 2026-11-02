Starostou Strakonic se stal Dunovský za Naše Česko, Hrdlička končí po 12 letech

Starostou Strakonic se dnes stal Tomáš Dunovský za Naše Česko. Zvolilo ho 11 z 21 zastupitelů. Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost) ve funkci končí po 12 letech. Strakonická Veřejnost (SV) ve Strakonicích volby vyhrála a získala deset mandátů. Ostatní strany se ale dohodly v memorandu. Pak spolupráci nabídly i SV a dvě místa v sedmičlenné radě města získalo i toto uskupení. Ve Strakonicích jsou tak ve vedení všechny strany a žádná není v opozici.
"Jsem si vědom toho, že nové vedení města vzniká s těsnou většinou. Právě proto jsme nabídli účast Strakonické Veřejnosti a možnost podílet se na budoucnosti Strakonic. Chci také poděkovat Břetislavu Hrdličkovi za 12 let v čele města. Chci navázat na to dobré," uvedl Dunovský.
Jaroslav Horejš (Otevřené Strakonice) se stal uvolněným místostarostou. Miroslav Žitný (Společně ODS, KDU-ČSL, STAN) a František Burda (Jihočeši 2012) jsou neuvolněnými místostarosty.
Uvolněný člen vedení města se výkonu funkce věnuje v rozsahu odpovídajícímu hlavnímu pracovnímu úvazku a pobírá za ni příslušnou odměnu. Neuvolněný za výkon funkce nebere plný plat.
Komunální volby ve Strakonicích vyhrála Strakonická veřejnost, získala deset mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Druhé skončilo Naše Česko se čtyřmi mandáty. Třetí Otevřené Strakonice mají tři zastupitele. Čtvrtí Společně (ODS, KDU-ČSL, STAN) získaly dva mandáty, dva zastupitele mají na pátém místě Jihočeši 2012. Voleb se zúčastnilo 46,33 procenta voličů.