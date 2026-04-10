Starostové 11 obcí v okolí Temelína budou proti spalovně postupovat společně

Starostové 11 měst a obcí v okolí Temelína na Českobudějovicku budou proti plánované spalovně nebezpečného odpadu v Hůrce u Temelína postupovat společně. Podepsali prohlášení, v němž vyjadřují nesouhlas se záměrem výstavby. ČTK o tom dnes informoval Pavel Píha z petičního výboru. Proti záměru stavby, kterou v Hůrce plánuje firma Quail, vznikla petice s 2400 podpisy.
Spalovna nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce na základě podnětů okolních obcí a občanských iniciativ projde celým procesem posuzování vlivu na životní prostředí, takzvanou velkou EIA. Závěr zjišťovacího řízení na konci března vydal jihočeský krajský úřad. Vyslyšel tak připomínky okolních obcí a občanských iniciativ.
Společné prohlášení podepsali ve čtvrtek starostové obcí Temelín, Horní Kněžeklady, Hartmanice, Chrášťany, Dražíč, Žimutice, Dobšice, Modrá Hůrka, Čenkov u Bechyně, Dolní Bukovsko a Týn nad Vltavou. "S ohledem na neúčast některých starostů na schůzce 9. dubna petiční výbor očekává, že počet signatářů bude ještě narůstat," uvedl Píha. Telefonicky již svůj souhlas s obsahem prohlášení potvrdilo vedení obce Všemyslice.
V prohlášení představitelé obcí uvádějí, že projekt představuje další významné riziko a zatížení regionu z hlediska životního prostředí, dopravy i kvality života obyvatel. Současně deklarují společnou vůli důsledně hájit zájmy svých občanů i životní prostředí v regionu.
Projekt byl zařazen do takzvané kategorie I, podléhá tedy nejpřísnějšímu režimu posuzování. Investor tak bude muset zpracovat podrobnou dokumentaci EIA a vypořádat se s mnoha zásadními připomínkami, které ve zjišťovacím řízení vznesly obce, odborníci i veřejnost.
Podle krajského úřadu je nutné dokumentaci rozvést a dopracovat. Firma má například uvést přesné složení spalovaných látek, konkretizovat, jak bude nakládáno s odpady spalovanými při vyšší teplotě a popsat nakládání s nebezpečnými odpady vznikajícími při provozu spalovny. Krajská hygienická stanice zase požaduje doplnit do dokumentace EIA vyhodnocení hluku, které jednoznačně prokáže, že nebudou překročeny hlukové limity.
Firma Quail spadá pod španělskou společnost FCC. Ve spalovně by se měly zpracovávat především nebezpečné odpady průmyslového i komunálního typu, ale také odpady ze zdravotnictví. Podle FCC stavba splňuje veškeré požadavky na bezpečné zneškodnění odpadů a spalovna může být i přínosná. Její vybudování by si vyžádalo investici jedné až dvou miliard korun, ročně by zpracovala 20.000 tun odpadu. Pokud záměr úspěšně absolvuje posouzení vlivu stavby na životní prostředí, chce Quail zahájit stavbu zhruba za tři roky a zařízení uvést do provozu v roce 2030.