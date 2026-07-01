Řada větších politických uskupení nebude na podzim stavět svého kandidáta ve volbách do Senátu na Strakonicku. O místo v horní komoře Parlamentu ČR nebude usilovat například ANO, ODS, STAN nebo KSČM. Vyplývá to z informací ČTK. Mandát obhajuje ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.
Druhou známou kandidátkou je Jana Hrdinová ze Sudoměře u Písku za KDU-ČSL. "My svého člověka stavět nebudeme. Ale vyslovíme podporu právě kandidátce za KDU-ČSL," řekl předseda jihočeského STAN Viktor Vojtko.
ODS a ANO se zatím ještě nerozhodly, zda někoho podpoří. Strategii pro senátní volby ještě zvažuje TOP 09. "Teprve se budeme rozhodovat, zda postavíme vlastního kandidáta, nebo někoho podpoříme," uvedl předseda jihočeské TOP 09 a náměstek českobudějovické primátorky Tomáš Bouzek.
Současný senátor Fiala před šesti lety zastupoval ODS. Nyní bude na podzim hájit barvy hnutí Naše Česko, které založil jihočeský hejtman Martin Kuba.
Před šesti lety na Strakonicku usilovalo o mandát senátora 11 kandidátů. Do druhého kola postoupil Fiala se starostou Radomyšle Lubošem Peterkou (KDU-ČSL). O vítězi rozhodlo pouhých 45 hlasů. Fialu volilo 8238 lidí, Peterka získal 8193 hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 15 procent voličů, v prvním hlasovalo 39,49 procenta.