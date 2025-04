Tým Hluboké vstupuje do sezóny 2025 s novým trenérským vedením, posilami se zvučnými jmény a jasným cílem – probojovat se do play-off. Sobotní utkání ale nebude jen o hvězdách a nových tvářích. První domácí nadhoz sezóny si vezme na starost Petr Vojta, odchovanec hlubockého baseballu a bývalý mládežnický reprezentant. Přestože patří mezi zkušené opory týmu, i pro něj to bude výzva, kterou vítá s odhodláním: „První domácí zápas, jdu na kopec a jsem připravený nechat tam všechno,“ říká Petr Vojta.

Tým se bude opírat o silnou sestavu, která zahrnuje české reprezentanty Martina Mužíka, Marka Minaříka a Daniela Vavrušu, ale i zahraniční hvězdy jako Jantzena Witte (USA), Roldana Ochou (Venezuela), Go Tanabe (Japonsko) a Austina Hassaniho (Kanada). A chybět samozřejmě nebudou ani hlubočtí odchovanci, kteří jsou nedílnou součástí baseballu na Hluboké.

„Fanoušci se mohou těšit na opravdu kvalitní baseball a tým, který může bojovat o nejvyšší příčky. K tomu jsme připravili i skvělý doprovodný program, aby si zápas užili úplně všichni. A my věříme, že fanoušci se stanou naším hnacím motorem a budou nás pravidelně podporovat po celou sezónu,“ doplňuje David Šťastný, předseda klubu.

Odchovanec klubu a také český reprezentant Martin Mužík má již první letošní baseballové zápasy za sebou, absolvoval totiž s národním týmem spring trainning v USA. Ale start Extraligy stejně očekává s napětím:

„Na start letošní sezóny se už moc těším. Začínáme s tím nejtěžším soupeřem, ale aspoň to bude pro nás ta správná výzva. Jsem zvědavý, jak nám to půjde. Máme dost nových hráčů, ale dobře jsme potrénovali a posily mezi nás skvěle zapadly, takže věřím, že se nám bude dařit, že budeme hrát dobrý baseball, na který bude chodit co nejvíce diváků,“ říká Martin Mužík.

V den očekávaného utkání s Draky se areál otevře už ve 14:45 a fanoušky čeká nejen napínavý sportovní zážitek, ale také bohatý doprovodný program pro celou rodinu.

„Chceme fanouškům nabídnout víc než jen skvělý baseball. Proto jsme připravili Kartu fanouška, která přináší řadu výhod a zpříjemní každou návštěvu stadionu,“ říká David Šťastný, předseda baseballového klubu Hluboká.