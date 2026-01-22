Kraj povolil rozšířit těžbu štěrkopísků s vltavíny u Ločenic, místní jsou dál proti

Antonín Pelíšek
  12:12aktualizováno  12:12
Zlomové rozhodnutí k těžbě dostala v těchto dnech soukromá společnost Mawe CK podnikající v dobývání štěrkopísků a vltavínů. Po několika letech jednání jí souhlas udělil odbor životního prostředí kraje jako konečné závazné stanovisko, které je součástí řízení EIA. Zatímco firma teď může podnikat další přípravy k těžbě u Ločenic na Budějovicku, odpůrci jsou zklamaní.
Vltavíny

Vltavíny | foto: archiv Jakuba Myslivečka

V kulturním sále v Ločenicích se konalo veřejné projednávání, které se týkalo...
V kulturním sále v Ločenicích se konalo veřejné projednávání, které se týkalo...
V kulturním sále v Ločenicích se konalo veřejné projednávání, které se týkalo...
V kulturním sále v Ločenicích se konalo veřejné projednávání, které se týkalo...
13 fotografií

„Přiznám se, že jsem takové stanovisko trochu tušil. Teď se poradíme se zastupiteli, co dál. Moc možností k odporu ale asi nemáme,“ uvedl Jaroslav Bína, starosta Ločenic na Českobudějovicku.

Poblíž této obce se lom nachází a firma ho chce zvětšit. Plánuje rozšíření dobývací plochy na dalších 27 hektarů, ročně by tam měla vytěžit 60 tisíc tun štěrkopísku s vltavíny.

Proti rozšíření průmyslové těžby, která v této lokalitě pokračuje od roku 2011, se staví dotčené obce, obyvatelé a různé spolky. Namítají, že jim tato činnost ničí životní prostředí, obtěžuje je hlukem a prachem z dopravy a mají strach z porušení pramenů spodní vody, na které jsou závislí.

Proti záměru podepisovali petici. Jistou naději jim v roce 2023 dal bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík, který po návštěvě místa konstatoval, že soukromý záměr by neměl převažovat nad zájmem veřejnosti.

V kulturním sále v Ločenicích se konalo veřejné projednávání, které se týkalo plánované průmyslové těžby vltavínů. Většina místních je proti. Na pódiu seděli zástupci kraje, těžebních firem a autoři posudků k projektu. (6. října 2025)
V kulturním sále v Ločenicích se konalo veřejné projednávání, které se týkalo plánované průmyslové těžby vltavínů. Většina místních je proti. (6. října 2025)
V kulturním sále v Ločenicích se konalo veřejné projednávání, které se týkalo plánované průmyslové těžby vltavínů. Většina místních je proti. (6. října 2025)
V kulturním sále v Ločenicích se konalo veřejné projednávání, které se týkalo plánované průmyslové těžby vltavínů. Většina místních je proti. (6. října 2025)
13 fotografií

Odbor životního prostředí kraje dal v rámci EIA oznamovateli projekt přepracovat podle přísných podmínek. Například těžba by neměla mít negativní vliv na okolní obce, ani ten hydrologický. Připomínky k záměru měla i Česká inspekce životního prostředí.

V loňském říjnu se uskutečnilo k záměru veřejné projednávání. Jednatel firmy Mawe CK Viktor Weis na něm lidem vysvětlil, že dopady těžby budou eliminovat tak, aby ji obyvatelé pocítili co nejméně. Jako bonus připomněl finanční odvody do obecních pokladen. Firma také považuje za přínos, že zamezí černým kopáčům vltavínů, aby devastovali soukromé pozemky.

Firma chce rozšířit těžbu vltavínů. Devastace krajiny, bouří se lidé z okolí

Tyto sliby ale místní neberou vážně. Podle starosty Bíny odvody firmy nemohou kompenzovat škody. Jsou to desetitisícové částky, zatímco těžba způsobuje odlesňování a znečisťování potoků a řeky.

Těžbu odmítá spolek Natura Nesměň založený v sousední obci, která spadá pod Ločenice. Připomíná, že lidé tu chtějí jen zanechat po sobě potomkům krajinu pokud možno v lepším stavu, ale rozhodně ne v horším. Jeho členové odmítají byznys převažující nad zájmy obyvatel. „Pokud je zde nerostné bohatství, proč se musí okamžitě zlikvidovat?“ ptají se místní lidé.

Pod tímto argumentem zakázalo ministerstvo životního prostředí v roce 2023 firmě geologický průzkum okolních lokalit, kde se mají nacházet kromě vltavínů další vzácné nerosty jako třeba yttrium. Jeho rozhodnutí následně potvrdil Nejvyšší správní soud.

Petice zabrala, ministerstvo odmítlo rozšířit těžbu vltavínů u Ločenic

Samotná těžební firma, jejíž majitelé podnikají v různých oblastech, má teď před sebou další řízení, která mohou oponenti napadnout. Podle odboru životního prostředí kraje je sice souhlas v rámci EIA závazný, ale je možnost ještě požádat ministerstvo životního prostředí o přezkum tohoto rozhodnutí. To se však bude zabývat jen případnými procesními vadami.

Další možnost je odvolat se do dalších řízení, třeba do rozhodování báňského nebo stavebního úřadu. Další překážkou pro těžební firmu je vlastnictví potřebných pozemků, které většinou patří soukromníkům. Je na nich, jestli je společnosti prodají, nebo pronajmou, a za jakou cenu.

Podobné problémy mají další jihočeské lokality bohaté na vltavíny, jako třeba Vrábče, Jankov, Besednice nebo Novohradsko. Podle odborníků totiž cena těchto polodrahokamů na světových trzích stoupá.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Skončím na úřadu práce, kritizuje vyhlášku taxikář. Před zastupiteli protestovali jen tři

Organizátor protestu taxikářů proti chystané bezemisní vyhlášce Petr Marek na...

Pražští zastupitelé budou ve čtvrtek hlasovat o zavedení bezemisních taxíků. Vyhláška by od roku 2030 v ulicích povolovala pouze taxíky na elektrický nebo vodíkový pohon. Taxikáři městu adresovali...

22. ledna 2026  7:32,  aktualizováno  12:51

Dopoledne spolu souložili, večer ho zavraždila. Rozbuškou byla hádka o kuře

Vrchní soud v Olomouci

Původně byla šestašedesátiletá Danuše Vacková odsouzena za vraždu na 11 let, odvolací Vrchní soud v Olomouci však nyní trest zvýšil o dva roky s tím, že soud prvního stupně nepřihlédl ke všem...

22. ledna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Pušky na kruhovém objezdu. Památník připomíná bitvu tří císařů, demonstruje mír

Nový památník na Brněnsku připomíná bitvu tří císařů.

Památník připomínající legendární bitvu tří císařů zdobí nově kruhový objezd u Sokolnic na Brněnsku. Monument tvoří šest pušek, které se v kovovém pásu opírají o sebe hlavněmi. Uspořádání palných...

22. ledna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Ochránci v Moravském krasu poprvé zaznamenali vlka, zachytila jej fotopast

Vlk zachycený fotopastí v Moravském krasu.

Ochránci přírody v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras poprvé zaznamenali přítomnost vlka. Jeho průchod lesem v severní části oblasti zachytila fotopast. Je to první důkaz o jeho...

22. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mrazivá zima stojí města na údržbě cest a chodníků desítky milionů

Pluh na silnici u Hruškových dvorů na Jihlavsku.

Desítky milionů korun už stály současné mrazy a sněžení města a obce v Moravskoslezském kraji. Další desítky milionů vydávají organizace, které mají na starosti sjízdnost silnic a průchodnost...

22. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Na plavání budou děti chodit bezpečněji. Pod lázněmi vznikne nový přechod

Pod městskými lázněmi ve Zlíně vznikne nový přechod pro chodce. Radnice chystá...

Do městských lázní ve Zlíně přijde ročně 400 tisíc lidí, z toho velká část jsou děti a dospělí, kteří přicházejí z centra města pěšky. Musejí se přitom dostat přes křižovatku v Hradské ulici, na...

22. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Cyklista po srážce autem na Děčínsku zemřel na následky zranění v nemocnici

ilustrační snímek

Cyklista, kterého ve středu ráno srazil v Horních Habarticích na Děčínsku osobní automobil, podlehl později následkům svých vážných zranění v nemocnici. ČTK o...

22. ledna 2026  10:57,  aktualizováno  10:57

Ostravské univerzity se představí zájemcům o studium

ilustrační snímek

Ostravská univerzita (OU) se v pátek bude prezentovat uchazečům o studium. Na Dni otevřených dveří se zájemci seznámí s nabídkou všech šesti fakult a...

22. ledna 2026  10:46,  aktualizováno  10:46

Australian Open 2026 je v plném proudu. Čtvrtek byl pro české tenisty povedený

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou pózují s trofejí pro...

Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Druhá kola turnaje jsou pomalu u konce. Jak jsou na tom čeští tenisté?

22. ledna 2026  12:18

Běžkaři i lyžaři mají v Krušných horách upravené stopy i svahy, sníh je přemrzlý

ilustrační snímek

Lyžařská střediska v Karlovarském kraji hlásí dostatek sněhu. Většina lanovek a vleků je v provozu, zjistila ČTK od provozovatelů. Upravené a sjízdné jsou i...

22. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Gehl Architects uzavřeli partnerství s Nadací Karel Komárek Family Foundation

22. ledna 2026  12:13

Kraj povolil rozšířit těžbu štěrkopísků s vltavíny u Ločenic, místní jsou dál proti

Vltavíny

Zlomové rozhodnutí k těžbě dostala v těchto dnech soukromá společnost Mawe CK podnikající v dobývání štěrkopísků a vltavínů. Po několika letech jednání jí souhlas udělil odbor životního prostředí...

22. ledna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.