Stezka s obřími kraslicemi na Velikonoce zaplní Hlubokou nad Vltavou

Metr vysoká malovaná vejce z betonu o Velikonocích opět propojí místa v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Stezku s 33 obřími kraslicemi na Velký pátek doprovodí řemeslné trhy, dětské dílny či pletení pomlázek. Lidé také mohou vyběhnout na dobročinný běh, který letos podpoří handicapovaná dvojčata. Od roku 2015 se podařilo vybrat na charitativní účely přes 2,5 milionu korun, informovala ČTK za organizátory Alena Mitter.
Přes metr vysoká malovaná vejce, z nichž každé váží 700 kilogramů, jsou v Hluboké novodobou jarní tradicí, za kterou přijíždějí návštěvníci zblízka i zdaleka. "Z původní hravé myšlenky udělat radost hlavně dětem a vytáhnout je ven do probouzejícího se jara, se stala záležitost nejen umělecky pomalovaných vajíček. Od roku 2015 přibyla navíc dobročinnost. Samozřejmostí je sport, charitativní bazárek, velikonoční trh na náměstí či venkovní výstava fotografií vajíček," uvedla Mitter.
Letošní kraslice mají názvy jako Velká husí epopej, Sladké mámení, Kuňkání, Magie úplňku, Za králičí norou nebo Tři kocouři. Na zdobení se podíleli amatéři i profesionálové ve spolupráci s dětmi ze škol a školek. Na Velký pátek na náměstí dostanou zájemci mapu kraslic s křížovkou, kterou doplní pomocí indicií nakreslených na kraslicích. Od 4. dubna bude mapa k dispozici v Knihkupectví Olgy Trčkové, v Infocentru na Masarykově ulici, ve stánku se suvenýry na hlavním parkovišti nebo v restauraci Schneck na cestě k zámku.
Na Velký pátek v Hluboké také vybíhá Velikonoční dobročinný orientační běh. Každý závodník dostane mapu, na které si naplánuje trasu, aby navštívil všechny vyznačené kraslice, kde musí získat do mapy razítko. Zájemci mohou na dobročinnost přispět také darováním bižuterie, kterou si pak další lidé koupí na trhu. "Přijďte si projít stezky s malovanými vajíčky, máte na to celý aprílový duben. A na čarodějnice posledního dubna zkuste večerní osvětlenou procházku,” dodala organizátorka. Více informací naleznou lidé na www.velikonocenahluboke.cz.