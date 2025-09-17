Úzká stezka u Malše roky čeká na rozšíření. Pivovar slíbil další jednání

Lukáš Marek
  10:12aktualizováno  10:12
Úsek je dlouhý sice zhruba jen 250 metrů, ale prochází a projíždí tudy tisíce obyvatel Českých Budějovic i lidí z okolí. Do práce, do školy, jen tak na výlet. Jenže stezka sevřená areálem pivovaru Samson a řekou Malší přestává stačit a její stav se horší. Už roky se tak mluví o jejím rozšíření směrem k Samsonu. Jenže dosavadní jednání zatím nebyla úspěšná.
Fotogalerie3

Stezka, kde se potkávají běžci, maminky s kočárky i cyklisté, je sevřená řekou Malší a pivovarem Samson. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Naposledy o úpravách této lokality debatovali také politici na pondělním zastupitelstvu. „Jaký je vývoj v souvislosti s rozšířením cyklostezky?“ tázal se opoziční zastupitel Martin Novotný (Piráti). Náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš (ODS) ihned reagoval, že k zásadnímu posunu zatím nedošlo.

„Ochota Samsonu pronajmout potřebné pozemky, stejně jako ochota je prodat, je zatím marná. Nabídli jsme i dlouhodobý pronájem, ale ani to se nesetkalo s úspěchem,“ konstatoval náměstek.

Stezka, kde se potkávají běžci, maminky s kočárky i cyklisté, je sevřená řekou Malší a pivovarem Samson.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Upozornil, že radnice má hotové geodetické zaměření. „Máme fotodokumentaci, vizualizaci a předali jsme ji vedení pivovaru k dispozici. Řeší se to snad až u zahraničních majitelů,“ dodal Bureš.

Samson spadá pod pivovarnického giganta Anheuser-Busch InBev. „Čekají nás s vedením města další jednání,“ uvedl stručně ředitel pivovaru Daniel Dřevikovský.

Podle některých dalších informací, které má MF DNES k dispozici, by však časem přece jen mohlo dojít k průlomu a uvolnění potřebných pozemků. Žádné přesné termíny k tomu však zatím nejsou.

Zavřená stezka pošle cyklisty přes Vltavu, dočasný přívoz připluje na zavolání

„Stezka by úpravu určitě potřebovala. Prorůstají tady kořeny do asfaltu. V určitou dobu je tu vždy hodně rušno a hrozí i srážky chodců s cyklisty a podobně. Když je v noci zataženo, tak zde ani není pořádně vidět,“ popsala přímo na místě jedna z obyvatelek Aneta Malíková, která tudy pravidelně chodí i s dětmi.

To potvrdil i náměstek Bureš s tím, že stezka není v tomto úseku příliš bezpečná a obyvatelé si tam úpravy dlouhodobě přejí.

Nová budějovická cyklostezka spojí Máj a Složiště. Oživí ji přívoz na ruční pohon

Další oslovení upozornili také na nepříliš pohledný plot s ostnatým drátem, který areál Samsonu obklopuje a lemuje tak i stezku u Malše.

„Celý park za plotem je krásný, škoda, že není plot úplně pryč. Ale chápu, že firma nechce, aby jim někdo vstupoval jen tak přímo do pivovaru,“ podotkl další obyvatel Karel Černý.

Vyzdvihl, jak se už před několika lety povedlo část areálu otevřít a dnes tam úspěšně funguje letní restaurace. K místu jezdí lodní doprava, opodál je fotbalové hřiště Slavie a lokalita je tak hodně oblíbená.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Omezení u Vyšehradského tunelu? Praha kvůli padající skále uzavře silnici na dva víkendy

Poslední dva zářijové víkendy čekají řidiče i cestující omezení v okolí Vyšehrad. Po nedávné bouřce se z tamní skály nad tunelem mezi Rašínovým nábřežím a Podolským nábřežím uvolnily kameny, a město...

17. září 2025  12:45

Nejdéle vězněný Čech chce na svobodu. Žalobkyně vraha Vocáska pustit nechce

Okresní soud v Mostě rozhoduje o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, na doživotí odsouzeného Zdeňka Vocáska. Podle znalců již není pro společnost nebezpečný. Žalobkyně ale s propuštěním...

17. září 2025  8:52,  aktualizováno  12:43

Tah Opavou znovu uzavřen. Silničáři začali likvidovat provizorní most

Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic v pondělí začali s demontáží provizorního mostu v opavské Ratibořské ulici. Původní most nevratně před rokem poškodila povodeň. Dočasná konstrukce od listopadu...

17. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Jeden mrtvý po střetu dvou aut s náklaďákem. Hlavní tak na Slovensko stojí

Policisté ve středu dopoledne zcela uzavřeli hlavní silniční tah I/50 od Uherského Brodu na Slovensko. Nedaleko Bystřice pod Lopeníkem se stala vážná dopravní nehoda. Podle záchranářů jeden člověk...

17. září 2025  9:52,  aktualizováno  12:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zámek, který kdysi zapálil žhář, přestaví na domov seniorů. Památkáři souhlasí

Obnova vyhořelého zámku v Horním Maršově v Krkonoších získala souhlas památkářů. Majitel památky a přilehlého areálu společnost Krkonoše Resort Invest tam plánuje vybudovat domov pro seniory. Zámek...

17. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Zaostalá místa potáhnou dolů celou zemi, řekl Pavel. Zamíří i do vyloučené čtvrti

Prezident Petr Pavel ve středu opět po roce přijel do Pardubického kraje. Kromě bývalé továrny Oskara Schindlera zavítá i do vyloučené čtvrti Borek v České Třebové. Lidé ho můžou pozdravit při...

17. září 2025  7:02,  aktualizováno  12:30

VIDEO: Řidič v audi se kolem policistů na devadesátce prohnal téměř dvoustovkou

Dva motoristy, kteří výrazně překročili maximální povolenou rychlost, zastavili v úterý dopravní policisté na Karlovarsku. První se na průtahu Karlovými Vary hnal rychlostí 115 km/h, druhý o pár...

17. září 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Dětí se závažným úrazem letos o prázdninách v brněnské Dětské nemocnici ubylo

Závažnějších úrazů dětí, o které pečovali lékaři v brněnské Dětské nemocnici, bylo o letošních prázdninách méně. Zatímco v minulých letech přesahoval počet...

17. září 2025  10:39,  aktualizováno  10:39

Při koupi pozemků v Náchodě se nestal trestný čin, spor politiků dál trvá

Případ pozemků bývalého zahradnictví, které město Náchod zakoupilo před dvěma roky, policie koncem srpna odložila. Na pondělním zastupitelstvu o tom informovalo vedení radnice s tím, že se...

17. září 2025  12:12

Genius představil jednodílný Bluetooth reproduktor SP-HF505BT ze dřeva

17. září 2025  12:07

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Otevření Centra komplexní rodinné péče

17. září 2025  12:01

Poutní místo Maria Hilf bude hostit Pouť národů, českého, polského a německého

Věřící ze tří zemí se v sobotu sejdou na tradiční Pouti národů na poutním místě Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor na Jesenicku. Akce zdůrazňuje propojení...

17. září 2025  10:18,  aktualizováno  10:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.