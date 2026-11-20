V Novosedlech na Strakonicku v noci na dnešek hořela stodola, škoda je podle předběžného odhadu zhruba 1,5 milionu korun. Hasiči během zásahu vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, příčinu požáru vyšetřují. Jihočeští hasiči to uvedli na síti X.
Požár byl na ploše zhruba 20 krát 15 metrů, uvedli hasiči, podle jejich fotografií oheň zasáhl celou střechu objektu. "V 03:00 ohlásil velitel zásahu lokalizaci a byl snížen stupeň poplachu, nicméně na místě zůstáváme," napsali hasiči před 06:30. Svým zásahem uchránili majetek za zhruba pět milionů korun, doplnili.