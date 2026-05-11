Strakonice dokončily opravu ulice Pohraniční stráže za 14 milionů Kč

Strakonice po osmi měsících dokončily opravu ulice Pohraniční stráže. Důvodem rekonstrukce byl dlouhodobě nevyhovující technický stav vozovky i navazující infrastruktury. Oprava ulice poškozené roky intenzivního provozu si vyžádala 14 milionů korun, informovala dnes mluvčí radnice Markéta Bučoková.
Ve vozovce bylo množství výtluků a prasklin, místy nefunkční bylo odvodnění a obnovu si vyžádaly i inženýrské sítě. "Šlo o technicky náročnou stavbu, která si vyžádala značnou trpělivost obyvatel i řidičů. Výsledkem je ale modernější a bezpečnější ulice, která bude obyvatelům sloužit dlouhé roky," uvedl nezávislý místostarosta Jaroslav Horejš.
Stavební práce proto zahrnovaly celkovou opravu ulice včetně nové kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení. Součástí stavby bylo rovněž vybudování nového odvodnění, chodníků ze zámkové dlažby a zpevněných ploch s betonovými obrubami.
Práce udělala společnost Eurovia za necelých 14 milionů korun. Poslední úpravy povrchu silnice dokončila 30. dubna, následně byla ulice uvedena do předčasného užívání. Kolaudace stavby bude na přelomu května a června.
Strakonice letos hospodaří se schodkem 79 milionů korun. Rozpočet počítá s výdaji 903 milionů korun a s příjmy 824 milionů korun. Schodek město pokryje z rezerv z minulých let. Naplánovány jsou investice za 228 milionů korun.