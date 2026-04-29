Strakonice kvůli odmítnuté spalovně zvažují odvoz odpadu do ZEVO Vráto

Město Strakonice jedná o svozu spalitelného odpadu do ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadů) Vráto u Českých Budějovic. Návrh smlouvy dnes projednali zastupitelé, konečnou podobu chtějí schválit v červnu. Pro spalování strakonického odpadu měla původně sloužit písecká spalovna, písečtí ji ale loni na podzim v referendu odmítli. I další postup při uzavírání smluv při nakládání s odpady plánují Strakonice společně s Pískem, řekl dnes ČTK starosta Strakonic Břetislav Hrdlička (Strakonická veřejnost).
"Situace se protahuje, legislativa se mění. A máme i další nabídky kam s odpadem, hledáme možnosti. Ve městě se jedná o 5000 tun odpadu. A kdybychom měli brát i ostatní obce a podnikatele, tak by to mohlo dosáhnout 10.000 tun," uvedl Hrdlička. Města také řeší logistiku, a kde vybudovat případné překladiště odváženého odpadu, zda na území Strakonic či Písku.
Písek chce místo spalovny, kterou v referendu odmítli obyvatelé, pořídit kogenerační jednotku na plyn pro teplárnu. Zařízení bude vyrábět současně teplo a elektřinu. Město na projekt spalovny získalo dotaci 1,3 miliardy korun, část z ní by mohla sloužit novému účelu. Původně měl být hlavním zdrojem tepla spalovaný odpad, nyní bude teplárna více závislá na plynu. O zpracování odpadu jedná Písek s dalšími spalovnami v okolí.
Písecké zařízení na energetické využití odpadu mělo ročně spálit 50.000 tun směsného komunálního odpadu, objemného odpadu a dalších odpadů vhodných k energetickému využití. Odpady by do něj vozila i okolní města. V referendu však lidé projekt za 2,1 miliardy korun, na který měl Písek schválenou dotaci z Modernizačního fondu, odmítli.