Strakonice kvůli suchu zakázaly odběr vody z řek a potoků na zahrady či bazény

Strakonice kvůli suchu zakázaly odběr povrchových vod z vodních toků. Zákaz platí od soboty 8. srpna. Opatření, které vydal vodoprávní úřad, platí mimo jiné na zalévání zahrad a trávníků, zavlažování hřišť, mytí automobilů, napouštění bazénů a nádrží. Novináře o tom dnes informovala mluvčí radnice Markéta Bučoková.
"Zákaz se vztahuje na významné vodní toky Otava, Volyňka, Peklov a Novosedelský potok v celé jejich délce na území obce s rozšířenou působností Strakonice a rovněž na jejich přítoky, tedy drobné a bezejmenné vodní toky," uvedla Bučoková.
Zákaz se nevztahuje na odběry povrchových vod uskutečňované ve veřejném zájmu, například za účelem zásobování obyvatelstva pitnou vodou nebo nezbytného využití v zemědělské a potravinářské produkci.
"Důvodem opatření je nepříznivá hydrologická situace. S ohledem na rozsah a intenzitu hydrologického sucha je nezbytné přijmout dočasná opatření spočívající v omezení odběru povrchových vod," uvedla mluvčí. Město apeluje na obyvatele, aby vydaný zákaz důsledně respektovali. Opatření bude platit do doby, než se průtoky ve vodních tocích obnoví na úroveň odpovídající běžným hydrologickým podmínkám.