Strakonice modernizovaly denní stacionář za 18 milionů korun

Strakonice dokončily přístavbu a modernizaci denního stacionáře v Ellerově ulici. Stavba, která zlepšila podmínky pro klienty s mentálním handicapem i technický stav budovy, stála 18 milionů korun. Město na projekt získalo dotaci 11 milionů korun z Národního plánu obnovy, informovala dnes novináře mluvčí radnice Markéta Bučoková.
Denní stacionář, který poskytuje sociální služby lidem s mentálním handicapem od sedmi do 64 let, provozuje Městský ústav sociálních služeb ve dvou propojených budovách. Při rekonstrukci se vybudovalo nové požární schodiště, budovy se zateplily a vyměnily se dveře a okna.
"Významnou změnou je vybudování nové bezbariérové rampy, která usnadní přístup klientům s omezenou schopností pohybu," uvedla Bučoková. Ze severní strany objektu vznikl ocelový přístřešek, pod kterým je bezbariérový vstup do budovy a kryté stání pro automobily.
Strakonice letos hospodaří se schodkem 79 milionů korun. Rozpočet počítá s výdaji 903 milionů korun a s příjmy 824 milionů korun. Schodek město pokryje z rezerv z minulých let. Naplánovány jsou investice za 228 milionů korun.