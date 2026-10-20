Strakonice nechaly upravit Chelčického ulici, rozšířily příliš úzkou vozovku

Strakonice nechaly upravit Chelčického ulici, kde byly široké chodníky a naopak úzká vozovka. I kvůli zaparkovaným autům měla problémy s průjezdem ulicí větší vozidla, například popelářská. Úpravy si vyžádaly 700.000 korun, informovala dnes novináře mluvčí radnice Markéta Bučoková.
Úprava se týkala vozovky a chodníků mezi křižovatkami se Zvolenskou ulicí a ulicí Boženy Němcové. "Důvodem stavebního zásahu bylo dlouhodobě nevyhovující uspořádání komunikace. Zatímco chodníky byly v některých místech zbytečně široké, samotná vozovka neposkytovala dostatek prostoru pro pohodlný a bezpečný průjezd vozidel," uvedla Bučoková.
Úprava spočívala v rozšíření vozovky na úkor části chodníků. "Ty byly současně upraveny tak, aby i nadále poskytovaly dostatečný prostor pro bezpečný a komfortní pohyb chodců," dodala mluvčí.
Strakonice letos hospodaří se schodkem 79 milionů korun. Rozpočet počítá s výdaji 903 milionů korun a s příjmy 824 milionů korun. Schodek město pokryje z rezerv z minulých let. Město má naplánované investice za 228 milionů korun.